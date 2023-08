Đầu tư lớn cho hạ tầng TP Vinh

Những bất cập về hạ tầng kỹ thuật đô thị ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang dần lộ rõ. Để giải quyết, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh, tỉnh Nghệ An".



Không gian đô thị TP Vinh sẽ được chỉnh trang, mở rộng khi dự án được triển khai

Giúp giảm ngập lụt

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh, đây là dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc nhóm A, công trình chính thuộc cấp 1. Thời hạn sử dụng theo thiết kế là 50 năm đối với công trình xây dựng kết cấu bê-tông cốt thép. Dự án có tổng mức đầu tư 4.502 tỉ đồng (tương đương 194,5 triệu USD). Dự án có thời gian thực hiện 6 năm, kể từ ngày được cấp thẩm quyền bố trí vốn.

Dự án được giao UBND TP Vinh làm chủ đầu tư; gồm 4 hợp phần với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 208 ha. Hợp phần 1 là đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; hợp phần 2, mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt đô thị; hợp phần 3, nâng cấp và cải tạo sông Vinh và hợp phần 4 nhằm phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Dự án sẽ tiến hành xây dựng các tuyến đường nhằm thúc đẩy kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển - nơi cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tạo động lực để thành phố phát triển. Kế đến, việc cải tạo sông Vinh, xây dựng hồ Hưng Hòa 2 cùng hạ tầng công viên sẽ góp phần tăng cường không gian xanh, cải thiện môi trường sống...

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh, cho biết việc triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP Vinh là hết sức cần thiết. Khi hoàn thiện, dự án chắc chắn sẽ kéo giảm hiện tượng ngập lụt. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách giảm thiệt hại do mưa lớn, cải thiện điều kiện sống ở khu vực trung tâm TP Vinh, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội toàn thành phố và tỉnh Nghệ An.

250.000 người dân hưởng lợi

Nói cụ thể hơn, ông Phong nhấn mạnh dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 250.000 cư dân tại khu vực trung tâm đô thị Vinh thông qua giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do úng ngập và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Hải (trú phường Lê Lợi, TP Vinh), những năm gần đây, do tốc độ xây dựng nhanh, vượt xa khả năng của hệ thống hạ tầng tiêu thoát nước nên chỉ cần một trận mưa lớn là nhiều điểm trong thành phố ngập sâu từ 0,5-0,8 m. Nhiều khu vực nước thải tràn vào ngập hàng ngàn nhà dân. "Khi có thông tin dự án, người dân chúng tôi rất mừng, hy vọng trong tương lai gần, người dân TP Vinh sẽ thoát cảnh sống chung với ngập, sống chung với nước thải" - ông Hải kỳ vọng.

Nhiều nơi ở TP Vinh bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, khẳng định đây là dự án có quy mô rất lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của thành phố trong điều kiện nguồn lực, nguồn ngân sách của thành phố và của tỉnh Nghệ An còn khó khăn. Nếu không có sự ưu đãi từ phía các bộ, ngành trung ương, sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) thì dự án ý nghĩa này rất khó thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, khi dự án triển khai, đời sống của hàng trăm ngàn người dân sẽ được cải thiện, không gian thành phố sẽ được chỉnh trang, mở rộng. Những khu vực trước đây còn là "điểm tối" của thành phố sẽ được kết nối, tạo động lực trở thành điểm sáng trong phát triển.

Ngoài ra, theo ông Diệu, đây là dự án phát triển bền vững, mục tiêu của dự án bên cạnh nâng cấp hạ tầng đô thị thì còn hướng tới việc tạo ra một không gian đô thị xanh, sạch đẹp cho TP Vinh. "Khi dự án hoàn thiện sẽ tạo ra một diện mạo mới cho TP Vinh, đô thị lớn nhất khu vực Bắc miền Trung. Một đô thị hiện đại, văn minh nhưng thân thiện với môi trường" - ông Diệu nêu rõ.