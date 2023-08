Đầu tư nhà máy sản xuất dược nghìn tỷ ở Đà Nẵng, Danapha làm ăn ra sao?

Công ty CP Dược Danapha (DAN) vừa công bố BCTC quý II/2023, với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 145 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế gần 40 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế ở mức 25,5 tỷ đồng, tăng 93% so với quý 2/2022.

Theo Công ty CP Dược Danapha lợi nhuận sau thuế quý II/2023 tăng 93% so với quý 2 năm ngoái chủ yếu là do doanh thu thuần ghi nhận trong quý 2/2023 tăng 14% so với quý 2/2022. Tuy nhiên chi phí bán hàng trong quý 2/2023 giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, do công ty thay đổi chiến lược chính sách bán hàng để phù hợp với tình hình thị trường.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 267,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 44 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Danapha dự kiến tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác là 508 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không thay đổi nhiều so với năm 2022 khi dự kiến là 64,2 tỷ đồng. Kết thúc tháng 6 đầu, DAN đã hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty CP Dược Danapha tăng vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao. Ảnh: T.V.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DAN đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận 511 tỷ đồng, riêng các khoản thu ngắn hạn hơn 280 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 86 tỷ đồng; tài sản dài hạn 596 tỷ đồng (trong đó, tài sản cố định gần 133 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 436,7 tỷ đồng…).

Bên kia bảng cân đối kế toán, công ty có gần 430 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ ngắn hạn là 233 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 196,4 tỷ đồng.

Trước đó, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Dược Danapha, Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng sẽ tăng tổng mức đầu tư từ hơn 739 tỷ đồng lên hơn 1.198 tỷ đồng (tăng hơn 459 tỷ đồng).

Để giải quyết việc tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn cũng được điều chỉnh lại. Trong đó, Danapha sẽ vay vốn của cổ đông hiện hữu với tổng mức vay dự kiến là 307 tỷ đồng (lãi suất 3,5%/năm, không cần tài sản đảm bảo thế chấp).

Danapha cũng ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn, thời hạn vay 10 năm với số tiền 7,57 triệu Euro (tương đương 200 tỷ đồng, lãi vay cố định 3,5 %/năm).

Khoản vay này Danapha dùng để chi trả chi phí đầu tư của dự án. Được biết, chi phí đầu tư thiết bị sản xuất của dự án (phân kỳ 2) là hơn 330 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của Danapha cũng được điều chỉnh tăng diên tích đầu tư khi khu đất xây dựng nhà máy được mở rộng thêm 19.496 m2. Đồng thời, tiến độ dự án sẽ tăng thêm 12 tháng, đến ngày 1/8/2025.