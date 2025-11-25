Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu tư Thương mại SMC muốn chuyển nhượng loạt tài sản tại hai công ty con

25-11-2025 - 14:19 PM | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Thương mại SMC vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê đất, nhà xưởng và nhiều thiết bị máy móc tại hai công ty con với giá 315 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng một số tài sản tại các công ty con.

Theo đó, Đầu tư Thương mại SMC dự kiến chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC- KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Phú Mỹ, TP.HCM).

Cụ thể, đây là đất khu công nghiệp có diện tích 53.880,5 m2; nguồn gốc sử dụng là thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/9/2048.

Đồng thời, Đầu tư Thương mại SMC còn thông qua việc chuyển nhượng các thiết bị máy móc thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và Công ty TNHH Thép SMC.

Đầu tư Thương mại SMC muốn chuyển nhượng loạt tài sản tại hai công ty con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị của Đầu tư Thương mại SMC đã thảo luận, thống nhất giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và các tài sản nêu trên là 315 tỷ đồng, giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định của pháp luật.

Song song với kế hoạch bán tài sản, Đầu tư Thương mại SMC còn thống nhất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty TNHH Cơ khí thép SMC tại KCN Phú Mỹ 1; chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm sau thép của Công ty TNHH Thép SMC tại KCN Phú Mỹ 1.

Được biết, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và Công ty TNHH Thép SMC đều là công ty con của Đầu tư Thương mại SMC với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết lên đến 100% (tính đến ngày 30/9/2025).

Trong một diễn biến khác, ngày 16/12/2025 tới đây, Đầu tư Thương mại SMC sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025. Thời gian thực hiện từ 17/12-31/12/2025.

Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT gồm ông Fujitsuka Masahiko (quốc tịch Nhật Bản) và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân; miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Vũ Anh Nguyên; cùng một thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng xin ý kiến cổ đông thông qua qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đối với nội dung Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty. Các nội dung khác trong Điều lệ công ty không thay đổi.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

