Đầu tư vào các KCN của Bà Rịa-Vũng Tàu có dấu hiệu chững lại

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định vẫn luôn nhất quán với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các khu công nghiệp luôn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư hạ tầng khang trang, hiện đại để đón các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải tuân thủ theo định hướng của tỉnh là thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, ít thâm dụng đất đai, lao động và thân thiện với môi trường.

Báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong quý I/2023 các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút chỉ được 4 dự án đầu tư mới, với tổng vốn 35,44 triệu USD, với diện tích đất sử dụng gần 11 ha. Trong số đó, có 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 1 dự án đầu tư trong nước. So với cùng kỳ giảm một nửa về số lượng dự án và hơn 70% về vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong nước.

Tính đến cuối tháng 3/2023, tại các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 553 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng diện đất cho thuê là 3.389 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 55,82%/tổng số 15 khu công nghiệp của tỉnh. Theo đánh giá của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh trong quý I/2023 có dấu hiệu chững lại, vốn đầu tư rót vào rất nhỏ giọt.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nguyên nhân khiến tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có dấu hiệu chững lại do xung đột về chính trị, tình hình lạm phát gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước; các nhà đầu tư trong năm 2023 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, doanh thu sụt giảm do đó nguồn vốn đầu tư bị hạn hẹp….

Ông Nguyễn Thế Kiện, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn CS Wind Việt Nam, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 cho biết, công ty đang sản xuất mặt hàng chính là tháp gió, hiện nay sản phẩm này đang phải đang cạnh tranh dữ dội với sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, sản phẩm do Trung Quốc sản xuất ra bán giá rất thấp so với các nước khác. Chính vì vậy, từ đầu năm 2023 đến nay đơn hàng của công ty giảm chỉ còn khoảng 40% so với năm trước, phía doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Còn ông Nguyễn Phước Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty may mặc Hikosen Cara, Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu thì chia sẻ, hiện lượng đơn hàng của công ty rất ít, giảm sút rất nhiều so với những năm trước đây, nguyên nhân là do năm trước đó khách hàng của công ty đã đặt hàng nhiều đơn hàng nhưng họ lại không tiêu thụ được, lượng hàng tồn còn nhiều trong kho. Đến nay, các khách hàng đã nhập hàng của công ty cũng gặp nhiều khó khăn nên họ sử dụng lượng hàng tồn còn lại trước đó đã đặt và không đặt thêm đơn hàng mới, khiến công ty của chúng tôi rơi vào cảnh khó khăn.

Trước tình trạng trên, hiện tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tính liên ngành, liên kết vùng, tập trung vào các nhà đầu tư đến từ các quốc gia có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao. Đồng thời, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, điện chiếu sáng, cây xanh, đồng thời, phát triển hạ tầng mềm như nhà ở công nhân, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Đất Đỏ I đã hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức, chủ đầu tư Khu công nghiệp Châu Đức chia sẻ, cùng với việc bồi thường giải phóng mặt bằng thì công ty cũng tập trung vào việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải chiếu sáng trên phần diện tích đã bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư thuê đất trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ có diện tích hơn 1.046 ha và đã hoàn thành đầu tư hạ tầng; điện, nước, gas cũng đã có sẵn và cung cấp đến tận hàng rào nhà máy để sẵn sàng phục vụ hoạt động của các dự án đầu tư vào khu công nghiệp. Phía chủ đầu tư cũng đã liên kết các ngành công nghiệp hiện có trong tỉnh như hóa dầu, logistics và công nghiệp nguyên liệu sản xuất để giúp thay thế hàng nhập khẩu, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Ông Choi Heung Yeon, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ cho biết, mục tiêu và tầm nhìn của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là trở thành khu công nghiệp quy mô, hiện đại và là địa điểm đầu tư tối ưu nhất tại Việt Nam cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng, dịch vụ, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 sẽ góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ rằng Khu công nghiệp chuyên sâu sẽ trở thành cực thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, quy mô lớn từ nước ngoài. Đây cũng chính là sứ mệnh của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Trước tình trạng thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp có dấu hiệu chững lại, dòng vốn vào nhỏ giọt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tham mưu UBND tỉnh về các lĩnh vực đầu tư, trong đó bám sát vào mục tiêu của tỉnh là thu hút đầu tư có chọn lọc, tránh thâm hụt đất đai, lao động, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao.

Để có thể sẵn sàng đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và bám sát theo mục tiêu đầu tư của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thúc đẩy giải phóng mặt bằng tạo nguồn đất sạch, quan tâm thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.