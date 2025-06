Đầu tư vào Việt Nam từ 1996, Tập đoàn Hoa Kỳ thuộc top đầu thế giới 'ngỏ ý' muốn tiếp tục mở rộng sản xuất với quy mô 2-3 tỷ USD

HP Inc. (1939) là công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy tính cá nhân, máy in và máy in 3D với doanh thu 55 tỷ USD và hơn 50.000 nhân viên tại 180 quốc gia. HP Việt Nam được thành lập vào năm 1996, hiện có gần 100 nhân viên, có trụ sở văn phòng tại TPHCM, hợp tác với hơn 40 đối tác cung ứng tại Việt Nam.