Đây chính là màu sắc quần áo bơi bố mẹ nên mua để dễ dàng phát hiện khi con gặp nguy hiểm dưới nước

Mùa hè đã đến, những đứa trẻ lại được vùng vẫy thoả thích trong làn nước mát ở hồ bơi, bãi biển. Đã đến lúc bố mẹ tìm cho con những bộ đồ bơi và tiêu chí để chọn những bộ quần áo này ngoài việc thoải mái, vừa vặn, bạn còn cần lưu ý đến màu sắc của chúng bởi nó có thể giúp con bạn được an toàn hơn, phòng tránh tai nạn đuối nước.

Bạn có biết rằng quần áo bơi sáng màu cho trẻ không giúp con sáng màu trong đám đông mà ngay cả ở dưới nước, con cũng dễ dàng được tìm thấy?

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết do tai nạn ở trẻ em . Nó diễn ra nhanh chóng và có thể xảy đến với bất kì trẻ nào dù bơi giỏi ra sao. Đó là lý do công ty ALIVE Solutions đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để xem màu sắc ảnh hưởng thế nào đến khả năng được nhìn thấy rõ của trẻ em trong bộ quần áo bơi ở môi trường nước. Công ty đã mang những bộ quần áo bơi có màu sắc khác nhau và cho vào hồ tự nhiên, hồ bơi để kiểm tra xem màu sắc nào sẽ dễ được nhìn thấy nhất ở dưới mặt nước. Vì thế trong trường hợp trẻ con không may bị đuối nước , người lớn ở trên bờ có thể dễ dàng nhận ra nhanh chóng.



Trong hồ nước, họ quan sát được những bộ quần áo bơi ở khoảng gần 48cm (18 inch) từ 3 góc nhìn khác nhau (bao gồm cả vị trí quan sát của bố mẹ khi ngồi ở trên bờ) và tìm thấy rằng, những màu sắc dễ nhận thấy hàng đầu là vàng neon, xanh neon, và cam neon.

"Màu sắc cần sự tươi sáng và tương phản", đó là sự kết luận của công ty thông qua các phát hiện của họ. Công ty cũng lưu ý rằng điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố môi trường khác có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy rõ của bộ quần áo bơi, bao gồm độ trong của nước, ánh sáng, dòng chảy và thời tiết.

Ở hồ tự nhiên, những màu sắc dễ nhận thấy hàng đầu là vàng neon, xanh neon, và cam neon. (Ảnh: Today's Parent)

Trong hồ bơi, phía công ty đã kiểm tra khả năng dễ dàng nhận diện ở cả khu vực nước yên tĩnh và khu vực nước bị khuấy động, họ cũng nhận ra rằng màu sắc tương phản và tươi sáng là lựa chọn tốt nhất cho trang phục bơi . Trong điều kiện này, màu trắng và xanh nhạt là khó thấy nhất còn hồng neon và cam neon là dễ thấy nhất.



Trong hồ bơi, màu trắng và xanh nhạt là khó thấy nhất còn hồng neon và cam neon là dễ thấy nhất. (Ảnh: Today's Parent)

Phía công ty ALIVE Solutions cho biết: "Mặc dù những màu tối sẽ dễ thấy ở khu vực đáy hồ hơn quần áo bơi sáng màu nhưng chúng cũng thường bị bỏ qua vì có thể bị cho là lá cây, bụi bẩn, hoặc bóng tối".



Do đó, tuỳ khu vực bạn đưa con đi bơi như hồ bơi hay hồ tự nhiên, bạn sẽ có sự lựa chọn màu sắc cho quần áo bơi khác nhau bởi một số màu chẳng hạn như màu hồng neon, tuy dễ phát hiện trong hồ bơi nhưng trên thực tế lại không thể thấy khi ở trong hồ tự nhiên.

Bố mẹ nhớ nhé, khi lựa quần áo bơi cho con, hãy nhớ chọn lựa màu sắc chứ không chỉ là kiểu dáng thôi nhé.

