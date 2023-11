Đây là câu hỏi khó nhất trong đề tiếng Anh thi ĐH ở Hàn Quốc, đọc tưởng Triết nhưng học sinh Việt vẫn giải "ngon"?

* Nguyên văn đề bài:

34. We understand that the segregation of our consciousness into present, past, and future is both a fiction and an oddly self-referential framework; your present was part of your mother’s future, and your children’s past will be in part your present. Nothing is generally wrong with structuring our consciousness of time in this conventional manner, and it often works well enough. In the case of climate change, however, the sharp division of time into past, present, and future has been desperately misleading and has, most importantly, hidden from view the extent of the responsibility of those of us alive now. The narrowing of our consciousness of time smooths the way to divorcing ourselves from responsibility for developments in the past and the future with which our lives are in fact deeply intertwined. In the climate case, it is not that _____________________. It is that the realities are obscured from view by the partitioning of time, and so questions of responsibility toward the past and future do not arise naturally.

1. all our efforts prove to be effective and are thus encouraged

2. sufficient scientific evidence has been provided to us

3. future concerns are more urgent than present needs

4. our ancestors maintained a different frame of time

5. we face the facts but then deny our responsibility

* Tạm dịch:

Chúng ta hiểu rằng sự phân chia ý thức thành hiện tại, quá khứ và tương lai vừa là hư cấu vừa là một khuôn khổ tự quy chiếu một cách kỳ lạ; hiện tại của bạn là một phần tương lai của mẹ bạn và quá khứ của con bạn sẽ là một phần hiện tại của bạn. Nhìn chung không có gì sai khi cấu trúc ý thức của chúng ta về thời gian theo cách thông thường này và nó thường hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp biến đổi khí hậu, sự phân chia rõ ràng thời gian thành quá khứ, hiện tại và tương lai đã gây hiểu nhầm một cách nghiêm trọng và quan trọng nhất là đã che giấu mức độ trách nhiệm của những người trong chúng ta đang sống hiện nay. Việc thu hẹp ý thức của chúng ta về thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc chúng ta tách mình ra khỏi trách nhiệm đối với những diễn biến trong quá khứ và tương lai mà cuộc sống của chúng ta trên thực tế gắn bó sâu sắc với nhau. Trong trường hợp khí hậu, không phải là _____________________. Đó là các thực tế bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi sự phân chia của thời gian, và do đó các câu hỏi về trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai không nảy sinh một cách tự nhiên.

1. mọi nỗ lực của chúng ta đều có hiệu quả và do đó được khuyến khích.

2. đầy đủ bằng chứng khoa học đã được cung cấp cho chúng tôi.

3. mối quan tâm trong tương lai cấp bách hơn nhu cầu hiện tại.

4. tổ tiên của chúng ta duy trì một khung thời gian khác.

5. chúng ta đối mặt với sự thật nhưng sau đó phủ nhận trách nhiệm của mình.