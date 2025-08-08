Đây là chuyên ngành mà con nhà giàu thường theo học: Tưởng mơ mộng, phù phiếm, hoá ra lại thực tế đến phũ phàng!

Trong khi nhiều sinh viên phải chọn ngành học theo tính thực dụng và cơ hội việc làm, một bộ phận không nhỏ sinh viên đến từ gia đình khá giả lại có lựa chọn hoàn toàn khác: theo đuổi nghệ thuật, nhân văn, hoặc các ngành ít phổ biến. Những lựa chọn tưởng chừng mơ mộng này thực chất lại phản ánh một cách tiếp cận thực tế của người giàu!

Một nghiên cứu được công bố bởi Viện Nghiên cứu Lao động Đức (IZA) cho thấy, sinh viên từ các gia đình thu nhập cao ở Mỹ có xu hướng lựa chọn các ngành nhân văn như lịch sử, văn học Anh, nghệ thuật. Đây là những ngành thường không được đánh giá cao về khả năng kiếm việc làm sau khi ra trường.

Tuy nhiên, đối với các gia đình có điều kiện kinh tế, lựa chọn này không phải là rủi ro, mà là một đặc quyền.

Nhà xã hội học Kim Weeden (Đại học Cornell) lý giải hiện tượng này là do các gia đình giàu có thể "mua được sự tự do" cho con cái – tự do theo đuổi đam mê, tự do học điều mình thích, mà không quá lo lắng về chi phí cơ hội. Nhiều sinh viên thuộc nhóm này cũng có thể tận dụng các mối quan hệ xã hội của gia đình để tìm việc sau tốt nghiệp, ngay cả khi ngành học của họ không trực tiếp dẫn đến một nghề nghiệp cụ thể.

Ảnh minh hoạ

Đầu tư vào ngành học " tinh hoa " : MBA, luật, công nghệ cao cũng không thiếu

Không chỉ dừng lại ở những ngành học "ít thực dụng", giới thượng lưu còn có xu hướng đầu tư vào các chương trình học "tinh hoa" như MBA, luật quốc tế, kinh tế, công nghệ cao. Những ngành này không chỉ đắt đỏ về học phí, mà còn đòi hỏi năng lực học thuật vượt trội và khả năng thích nghi môi trường quốc tế. Điểm chung là, tất cả đều hướng đến những vị trí nghề nghiệp đẳng cấp và có tầm ảnh hưởng xã hội, điều mà không phải ai cũng đủ điều kiện để nhắm đến.

Trong khi đó, sinh viên từ các gia đình trung lưu hoặc khó khăn thường chọn những ngành học có tính ổn định cao, dễ xin việc, thu nhập tốt ngay sau khi tốt nghiệp như công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, y dược. Sự lựa chọn của họ thường bị chi phối bởi áp lực tài chính, kỳ vọng của gia đình, cũng như nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Thực tế là gì, nếu không phụ thuộc vào hoàn cảnh?

Giữa người học vì kiếm tiền ngay và người học vì đam mê mà không lo cơm áo – ai thực tế hơn?

Câu trả lời nằm ở bối cảnh. Với người giàu, "học gì cũng được" không phải là đặc quyền mơ mộng, mà là một cách đầu tư cho tương lai bằng sự tự do lựa chọn. Họ học không chỉ để tìm việc làm, mà còn để xây dựng nền tảng văn hóa, tư duy và đẳng cấp lâu dài.

Trong một xã hội đề cao hiệu suất và thu nhập, cách tiếp cận giáo dục của giới thượng lưu có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, họ đang tận dụng tối đa lợi thế tài chính để mang đến cho con cái quyền tự do học thứ mình muốn – điều mà nhiều người khác chỉ có thể mơ ước.