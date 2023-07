Đây là lý do mà xe điện khi về Việt Nam khó chạy được xa: Nhiệt độ cao làm giảm 1/3 tầm vận hành

Một nghiên cứu mới được công bố từ Mỹ khẳng định xe điện có thể bị ảnh hưởng đáng kể tầm vận hành không chỉ do nhiệt độ thấp mà cả nhiệt độ cao.

Cụ thể, công ty nghiên cứu, phân tích thị trường và kinh doanh xe điện cũ Recurrent từ Seattle, Mỹ đã thử nghiệm hàng ngàn xe điện mỗi năm để phân tích mối liên hệ giữa pin và tầm vận hành. Theo dữ liệu mới nhất họ thu được, khi nhiệt độ ngoài trời trở nên quá cao, tầm vận hành thực tế xe điện có thể giảm tới một phần 3.

Nghiên cứu của họ không chỉ đích danh mẫu xe nào mà chỉ cho biết “một số xe điện” có tầm vận hành giảm 31% khi nhiệt độ vượt 38 độ C. Do đó, những mẫu xe điện này sẽ khó duy trì được tầm vận hành như sản xuất công bố khi hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong những ngày hè nắng nóng mà nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên 40 độ C.

Trước đó trong năm 2022, cũng Recurrent đã tìm ra yếu tố giờ ai cũng biết, đó là nhiệt độ quá lạnh (dưới 0 độ C) cũng gây ảnh hưởng tới tầm vận hành xe. Ford Mustang Mach-E và Volkswagen ID.4 khi đó bị chỉ đích danh khi có tầm vận hành giảm 30% khi nhiệt độ giảm xuống -1 độ C.

Tuy nhiên, trừ khi lên tới mức quá khắc nghiệt như 2 mốc trên, nhiệt độ ngoài trời bình thường có tác động rất ít tới tầm vận hành xe điện chứ không tăng tuần tự.

Giải thích kết quả nghiên cứu của Recurrent, Greg Less từ Phòng nghiên cứu Pin của đại học Michigan cho biết đó là tác động từ hóa học. Một khi nhiệt độ ngoài trời vượt khoảng 38 độ C, lớp phát xạ thụ động tại cực dương pin sẽ mất dần cấu trúc khiến chất điện phân lỏng của pin bị hao mòn. Thay đổi tiêu cực này không chỉ khiến tầm vận hành trực tiếp xe bị ảnh hưởng mà tuổi thọ pin cũng bị rút ngắn về lâu về dài.

Recurrent có thể sẽ công bố bảng dữ liệu chi tiết hơn hé lộ những dòng xe điện có tầm vận hành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhiệt độ nóng. Từ giờ tới lúc đó, người dùng xe điện hãy cân nhắc hạn chế sử dụng phương tiện của mình khi thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt.