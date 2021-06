Đây là ngành đang thiếu nhân sự trầm trọng, người lao động có thể dễ dàng tìm được việc tốt lương cao

Khi mà các hạn chế do Covid-19 được giảm bớt và nền kinh tế dần phục hồi, bất kỳ nhân viên công nghệ thông tin nào ở Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm công việc mới, tìm kiếm những cơ hội thăng tiến tốt hơn, mức lương thưởng cao hơn và cả những lựa chọn phong phú hơn trong chế độ làm việc từ xa.



Điều đó khiến nhiều nhà tuyển dụng phải nỗ lực gấp đôi để tuyển dụng và giữ chân các nhân viên công nghệ thông tin có tay nghề cao, vốn đã trong tình trạng thiếu hụt ngay cả trước đại dịch Covid-19.

Nhu cầu về nhân công có chuyên môn về kỹ thuật, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu và an ninh mạng chưa bao giờ cao như lúc này khi các công ty tăng cường chuyển đổi số, tái thiết lại các hoạt động sau đại dịch.



Theo các nhà tuyển dụng và nhà phân tích, kết hợp với việc nguồn cung nhân tài công nghệ khan hiếm, những người tìm việc trong lĩnh vực CNTT đang chỉ để mắt đến những công ty có chính sách thực sự hấp dẫn.

Khoảng một phần ba trong số hơn 2.800 chuyên gia CNTT trong một cuộc khảo sát gần đây do Robert Half International Inc. thực hiện cho biết họ có kế hoạch tìm kiếm một công việc mới trong vài tháng tới. Hầu hết nói rằng họ đang muốn có mức lương cao hơn hoặc rằng công việc hiện tại mang lại ít cơ hội thăng tiến. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay tại hơn hai chục thành phố lớn của Hoa Kỳ.

Jeffrey Weber, giám đốc điều hành bộ phận công nghệ của Robert Half, cho biết các kết quả khảo sát cho thấy nhân lực CNTT, những người tạm thời chưa nhảy việc trong thời kỳ đại dịch, hiện đã sẵn sàng để ra đi.

Không chỉ ngành CNTT, nhân viên trong các lĩnh vực khác cũng đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới, trong bối cảnh xuất hiện nhiều cơ hội việc làm hơn ở Hoa Kỳ vì quy mô lực lượng lao động giảm thu hẹp đáng kể so với trước khi đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm 2020.

Theo CompTIA, tháng trước, các nhà tuyển dụng đã đăng hơn 365.000 việc làm trong lĩnh vực CNTT, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 9 năm 2019. Nhu cầu cao nhất đối với các vị trí phát triển phần mềm và ứng dụng, chuyên gia hỗ trợ CNTT, kỹ sư & kiến trúc sư hệ thống , chuyên gia quản lý dự án CNTT và phân tích hệ thống.



Ông Tim Herbert, phó chủ tịch điều hành của CompTIA, một tổ chức nghiên cứu và thu thập thông tin về thị trường cho rằng các nhà tuyển dụng đã không thể lấp đầy những vị trí này trong những tháng gần đây. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhiều lao động có trình độ đang tìm kiếm các cơ hội khác.

Ông Herbert nói: "Người lao động đang tìm kiếm các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mới là một tín hiệu lành mạnh của một thị trường lao động năng động. "Những người chuyển sang các vị trí mới tạo cơ hội cho những người khác muốn thâm nhập vào lĩnh vực CNTT."

Corrado Azzarita, giám đốc thông tin toàn cầu của tập đoàn Kraft Hein, cho biết việc thu hút hoặc giữ chân nhân tài CNTT không còn bị giới hạn bởi địa lý. David Vidoni, phó chủ tịch phụ trách CNTT tại công ty phần mềm Pegasystems Inc, cho rằng việc thu hút và giữ chân nhân sự bằng việc đưa ra các lựa chọn về làm việc từ xa đồng nghĩa với việc công ty phải đầu tư vào các trang thiết bị tân tiến dùng trong liên lạc và cộng tác.

"Họ được làm việc tại nơi phù hợp nhất với họ và chúng tôi phải tìm cách giữ chân họ lại". "Tôi tin rằng việc chúng tôi sẵn sàng để mọi người làm việc ở bất kỳ đâu sẽ chỉ làm tăng cơ hội thu nhận thêm và giữ chân được những tài năng tốt nhất."



Tại Capital One Financial Corp., các nhà tuyển dụng công nghệ hy vọng rằng khả năng phát triển bên trong công ty thông qua các chương trình đào tạo sẽ giúp phát triển và giữ chân nhân viên CNTT.

Diane Lye, phó chủ tịch điều hành và CIO của tập đoàn Capital One Financial, cho rằng để phát triển những kỹ sư phần mềm "cây nhà lá vườn", Capital One đang cung cấp các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo lại kỹ năng, cùng với chương trình đào tạo chuyên sâu 6 tháng về mã hóa máy tính cho sinh viên tốt nghiệp đại học không có chuyên môn về khoa học máy tính.

Hơn 300 nhân viên công nghệ làm việc toàn thời gian tại Capital One đã trải qua chương trình đào tạo về mã hóa máy tính, và hiện chương trình này đang có 100 người tham gia.

Bà Lye nói rằng: "Bạn đã hoàn thành bốn năm học đại học và điều đó giờ đã là quá khứ".

