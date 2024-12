Đây là số điện thoại lừa đảo đánh cắp tiền: Tuyệt đối không nghe gọi, chặn số ngay!

Cổng thông tin Công an TP Đà Nẵng mới đây đăng tải thông tin cho biết đã tiếp nhận trình báo của của một người dân về việc bị lừa đảo số tiền lớn.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 04/12, chị B.T.M (55 tuổi), trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận được thông báo sim điện thoại của mình sẽ bị khóa. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì chị M tiếp tục nhận được cuộc gọi từ tài khoản mạng xã hội thông qua số điện thoại 0813155514, đầu dây bên kia là một người đàn ông tự xưng là “Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Công an TP Đà Nẵng”.

Vì muốn chứng minh mình trong sạch, người phụ nữ nhận cuộc gọi đã mất 02 tỷ đồng cho đối tượng giả danh Công an. (Ảnh minh hoạ)

Người này sau đó thông báo số điện thoại của chị M có liên quan đến việc làm ăn phi pháp. Đối tượng yêu cầu chị M cầm cố sổ đỏ và chuyển tiền vào số tài khoản của “cơ quan chức năng” để chứng minh mình không vi phạm pháp luật.

Chị M đến ngân hàng cầm cố sổ đỏ được 1,7 tỷ đồng rồi chuyển hết số tiền trên vào tài khoản ngân hàng SHB, số 08631663 mang tên “NGUYEN HONG HAI”. Đến ngày 7/12, đối tượng tên Hải yêu cầu chị M chuyển thêm 300 triệu đồng nữa. Chị M sau đó đã vay mượn và tiếp tục chuyển số tiền trên cho đối tượng. Đến ngày 13/12, phát hiện mình bị lừa nên chị đã đến Công an phường trình báo…

Qua vụ việc này cho thấy, đây là hình thức lừa đảo xuất hiện trong vài năm trở lại đây.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi bị cơ quan chức năng thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Chúng sử dụng các ứng dụng gọi điện thoại giả mạo danh nghĩa cơ quan chức năng, tiến hành theo từng bước như thu thập thông tin cá nhân, đe dọa liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra…

Dấu hiệu để nhận biết thủ đoạn trên là nạn nhân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ hoặc tổng đài ảo (113, BOCONGAN...) thông báo về hành vi vi phạm pháp luật (vi phạm giao thông, liên quan vụ án đang điều tra...). Qua cuộc gọi này, các đối tượng sẽ thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân và đe dọa, gây áp lực tâm lý nhằm không cho nạn nhân có cơ hội hỏi ý kiến người thân hoặc cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập được thông tin, chúng sẽ kết nối người dân đến cuộc gọi khác được giới thiệu là cơ quan kiểm sát, tòa án... để tiếp tục gây áp lực tâm lý, yêu cầu người dân chuyển tiền ngay đến tài khoản của chúng để phục vụ công tác điều tra hoặc xử lý vi phạm.

Công an đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đặc biệt phải luôn nhớ rằng, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Mặt khác, phải luôn luôn giữ tâm lý bình tĩnh khi nhận được cuộc gọi thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trình báo đến cơ quan Công an nơi sinh sống, làm việc để được hướng dẫn cụ thể, không làm theo đề nghị của các cá nhân, tổ chức khi chưa xác thực danh tính.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.