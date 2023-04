Đây là thí sinh Hoa hậu đang nhận bão like trên MXH vì học vấn quá khủng: Học bổng, giải thưởng nhận được trải dài từ nhà ra phố!

Cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 hiện đã khởi động và đang tiến hành tuyển sinh. Trên fanpage chính thức của cuộc thi liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất về các thí sinh. Trong đó, có một thí sinh hiện nhận được rất nhiều sự chú ý vì vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Hồ sơ của người đẹp này hiện đang gây bão mạng xã hội, nhận hàng chục nghìn lượt like.

Chủ nhân của loạt học bổng, giải thưởng giáo dục

Theo thông tin từ fanpage chính thức của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, thí sinh Phạm Hương Anh, sinh năm 2005 (Hà Nội). Hương Anh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thu hút và đặc biệt là loạt thành tích học tập cực kỳ nổi bật:

- Học bổng Tổng thống 1,7 tỷ đồng Đại học Union College – Mỹ

- Học bổng giải thưởng Thủ tướng 282 triệu đồng Đại học UMass Amherst – Mỹ

- Học bổng 282 triệu đồng Đại học UCR – Mỹ

- Giải Vàng tại Diễn đàn Phát minh Toàn cầu, Cyprus – Châu Âu 2022

- Giải Vàng tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo tại thuộc Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Thái Lan 2023

Thí sinh Phạm Hương Anh đang được nhiều người quan tâm.

- Đồng tác giả nghiên cứu dự án "Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam" – xuất bản tại Tạp chí Quốc tế về Luật, Truyền thông, và Khoa học Xã hội.

- Sáng lập và là Chủ tịch dự án "Beauty with a Purpose" – tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giảng dạy liên quan tới nữ quyền và gây quỹ ủng hộ các trẻ em vùng cao.

- Sáng lập và là Chủ tịch câu lạc bộ "Be You" - hướng dẫn trẻ em ở trường mầm non và phổ thông về catwalk, giúp tăng thêm sự tự tin và khám phá các kỹ năng mới.

- Đạt Chứng nhận quốc tế từ tổ chức "Child Safe Guarding" về bảo vệ an toàn trẻ em để tham gia giảng dạy và hướng dẫn học sinh.

Phạm Hương Anh chia sẻ, là một cô gái ham học hỏi, cảm xúc của em luôn vỡ oà mỗi khi đạt được những thành tựu ở trường và các cuộc thi học thuật. Cuộc thi Miss World Việt Nam chính là động lực để thôi thúc cô gái trẻ hoàn thiện bản thân từng ngày.

Với nhan sắc xinh đẹp và bảng thành tích học vấn khủng, rất nhiều người mong chờ Phạm Hương Anh sẽ làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp Miss World Việt Nam.