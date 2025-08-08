Đây là thời điểm tốt và tệ nhất để nhảy việc trong năm

Thị trường tuyển dụng năm 2025 đang dần chuyển mình theo hướng tích cực. Dù bạn đang chủ động tìm việc hay chỉ mới nhen nhóm ý định "đổi gió", việc hiểu được thời điểm tốt - xấu trong năm để nộp đơn sẽ giúp bạn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng đáng kể khả năng được gọi phỏng vấn. Có những tháng công ty "săn người như vũ bão", nhưng cũng có giai đoạn mà nhà tuyển dụng… bận đi nghỉ hè hoặc tiêu hết ngân sách. Vậy đâu là thời điểm lý tưởng nhất để gửi hồ sơ xin việc? Bài viết dưới đây sẽ bật mí bản đồ thời gian tuyển dụng cả năm, giúp bạn không còn mông lung trên hành trình tìm công việc mơ ước.

Ảnh minh họa

Tháng 1 – 3: Mùa cao điểm tuyển dụng, đừng bỏ lỡ!

Đây chính là giai đoạn vàng trong năm dành cho những ai đang muốn tìm việc. Các công ty vừa bước qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch, có ngân sách mới, mục tiêu mới và hàng loạt kế hoạch cần nhân sự để triển khai. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng cực kỳ khốc liệt vì nhiều người có cùng quyết tâm "năm mới – việc mới".

Tips:

- Bắt đầu tìm việc từ cuối tháng 1 và xuyên suốt tháng 2 là lý tưởng nhất.

- Nếu bạn nộp hồ sơ mà chưa thấy phản hồi, đừng nản, nhà tuyển dụng cần thời gian lọc CV giữa "rừng" ứng viên chất lượng.

- Hãy giữ vững tinh thần, trau chuốt CV và tận dụng mạng lưới quan hệ để nổi bật giữa đám đông.

Tháng 4 – 6: Còn cơ hội, nhưng cần ra tay nhanh chóng

Qua quý I, các công ty đã tuyển được phần lớn vị trí chiến lược. Những vị trí còn lại thường là do thiếu hụt đột xuất hoặc nhu cầu mở rộng đột ngột.

Tips:

- Tháng 4 vẫn còn nhiều cơ hội nếu bạn chủ động và ứng tuyển nhanh.

- Tháng 5–6, thị trường tuyển dụng có xu hướng chững lại.

- Cạnh tranh ít hơn đầu năm, nhưng số lượng việc cũng giảm, vì vậy hãy chọn lọc và nhắm trúng mục tiêu phù hợp.

Tháng 7 – 8: Mùa vắng bóng nhà tuyển dụng

Hè đến, và điều này không chỉ đúng với học sinh. Các nhà quản lý, người ra quyết định nghỉ phép hàng loạt, khiến quy trình tuyển dụng bị đình trệ. Các công ty thường không đẩy mạnh tuyển người mới vào thời điểm này trừ ngành du lịch, dịch vụ, giáo dục hoặc tuyển vị trí thời vụ.

Tips:

- Nếu có tin tuyển dụng, khả năng cạnh tranh thấp nhưng cũng phải chờ lâu hơn để được phản hồi.

- Đây là thời điểm tốt để: Học thêm kỹ năng mới, làm mới CV, xây dựng chiến lược tìm việc mùa thu, mở rộng networking.

Ảnh minh họa

Tháng 9 – 10: Đợt bùng nổ thứ hai trong năm

Chào mừng bạn đến với "September Surge" – thuật ngữ chỉ sự gia tăng tuyển dụng vào mùa thu. Sau kỳ nghỉ hè, các công ty bắt đầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm, tận dụng nốt ngân sách còn lại để bổ sung nhân sự.

Tips:

- Giai đoạn này được xem là "cơ hội thứ hai" sau đợt đầu năm với hàng loạt vị trí hấp dẫn.

- Đối thủ cũng nhiều, nên đừng chủ quan. Chuẩn bị thật kỹ hồ sơ, tập luyện phỏng vấn, tận dụng các mối quan hệ cũ mới.

Tháng 11 – 12: Mùa nghỉ ngơi và cắt giảm

Gần cuối năm, tâm lý nghỉ lễ và các đợt tổng kết, khóa ngân sách khiến thị trường tuyển dụng gần như đóng băng. Tuy nhiên, không có nghĩa là "vô vọng".

Tips:

- Nếu bạn làm trong các lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ, giáo dục, sự kiện, đây là mùa cao điểm cho việc làm thời vụ, bán thời gian hoặc theo dự án.

- Cạnh tranh ít hơn, nên nếu có vị trí mở, bạn sẽ dễ lọt vào mắt xanh hơn.

- Nếu không có kế hoạch đổi việc ngay, đây là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, nạp năng lượng và chuẩn bị cho mùa tuyển dụng đầu năm sau.

Tìm việc không đơn thuần là chuyện "nỗ lực bao nhiêu thì được bấy nhiêu". Có những lúc bạn nộp hàng chục đơn mà không có hồi âm, không phải vì bạn không đủ giỏi mà đơn giản là bạn chọn sai thời điểm.

Hãy xem việc tìm việc như một cuộc chơi chiến lược: Thời điểm phù hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần vững vàng … tất cả cộng lại mới là công thức tìm được công việc mơ ước.

Bạn đang ở đâu trong hành trình sự nghiệp của mình? Nếu đã sẵn sàng, hãy canh đúng sóng mà bơi. Còn chưa? Đừng lo, bạn vẫn còn cả một năm để chuyển mình đúng lúc!