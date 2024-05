Đây là trend hot nhất MXH Việt ngay lúc này, nhưng vì sao dân tình vừa "đu trend" vừa khóc?

Trend "khoe bill tiền điện" rần rần MXH

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, tin nhắn thông báo hóa đơn tiền điện của tháng 4/2024 cũng đến với nhiều hộ gia đình. Tiền điện lập tức trở thành chủ đề hot nhất trong những ngày hè oi ả này, nhất là khi hóa đơn của không ít gia đình leo thang do nhu cầu sử dụng tăng cao giữa cái nóng hè.

Nhưng từ những hóa đơn khiến dân tình "toát mồ hôi" giữa phòng máy lạnh, nhiều người cũng biến nó trở thành trend "khoe bill tiền điện" được hưởng ứng mạnh mẽ.

Khoe hóa đơn tiền điện đang là trend hot nhất trên MXH lúc này

Dân tình đua nhau "khoe bill tiền điện", cùng điểm qua để thấy trend này hot không kém gì nhiệt độ mùa hè đâu nhé!

Dân tình rủ nhau bắt trend "khoe bill tiền điện", không quên máy lạnh là "thứ tồn tại duy nhất" trong những ngày hè nóng bức này

Flex hóa đơn tiền điện cả chục triệu đồng khiến không ít người choáng váng

Hóa đơn tiền điện không tăng chính là một niềm hạnh phúc

Nhưng số tiền điện tháng này cũng khiến rất nhiều người cảm thấy áp lực

Cũng không ít người "xỉu up xỉu down" khi xem xong hóa đơn tiền điện

Vì sao hóa đơn tiền điện tăng cao?

Choáng váng vì hóa đơn tiền điện tăng cao là điểm chung của nhiều người sau khi xem xong hóa đơn tiền điện. Lý do thì ai cũng biết, khi mà nhu cầu tiêu thụ điện của hầu hết mọi hộ gia đình đều tăng cao, nhất là nhu cầu làm mát với các thiết bị như quạt máy, điều hòa... Được biết, sản lượng điện tiêu thụ của riêng TP.HCM đã tăng vọt và vượt đỉnh năm 2023 ngay trong những ngày đầu tháng 4. Đại diện EVNHCMC thông báo con số 97,87 triệu kWh vào ngày 9/4, cao hơn cả mốc đỉnh 94,8 triệu kWh (6/5/2023).

Còn theo EVN dự báo, thời gian tới, tình hình nắng nóng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt có thể kéo dài so với trung bình hàng năm. Đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ.



Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia nhận định, 2024 là năm tương đối phát triển mạnh mẽ nhu cầu sử dụng điện của toàn quốc gia, cũng như miền Bắc. Do đó, kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 nhận định tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng nguồn điện toàn nền kinh tế trong năm 2024 lên đến 9,6%/năm, cao nhất kể từ năm 2018.



EVN khuyến cáo: "Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao"

Theo dõi chỉ số điện, tiền điện mỗi ngày ở đâu?

Có một ứng dụng có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi số điện đã dùng, quản lý tiền điện mỗi ngày một cách nhanh chóng, rõ ràng và đó chính là EPoint. Cùng xem hướng dẫn dưới đây để biết cách tra cứu, theo dõi lượng điện năng tiêu thụ bằng ứng dụng này để biết được số điện đã dùng và số tiền phải trả cực kỳ chi tiết nhé.



Theo dõi lượng điện năng tiêu thụ bằng ứng dụng EPoint

- Bước 1 : Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng EPoint và tạo tài khoản tương ứng. Lưu ý, ứng dụng hiện chỉ hỗ trợ tính năng theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày cho khách hàng tại khu vực Hà Nội, TP.HCM và miền Nam (EVNHANOI, EVNHCMC, EVNSPC). Các khu vực khác (EVNCPC, EVNNPC) sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới.

- Bước 2 : Tại giao diện chính của EPoint, bạn hãy nhấn vào nút Xem thêm - Quản lý hợp đồng điện - Thêm mã khách hàng.

- Bước 3 : Nhập mã khách hàng và số kWh tháng gần nhất (tức là lượng điện năng tiêu thụ của tháng gần nhất, ví dụ 297 kí điện) vào khung trống, nếu không biết cách thực hiện, người dùng có thể tham khảo trong mục Hướng dẫn.

Số điện đã sử dụng và số tiền điện cần đóng sẽ được thống kê chi tiết theo từng ngày

- Bước 4 : Khi thêm mã khách hàng thành công, người dùng có thể chuyển sang mục Theo dõi điện để theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày hoặc hàng tháng…