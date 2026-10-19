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Dãy nhà trọ tự phát ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

| | Xã hội

Theo nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát tại dãy nhà trọ cuối ngõ 67 Phùng Khoang, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Ông Mai Trọng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại cuối ngõ 67 Phùng Khoang.

“Khu vực xảy ra cháy là khu lán tạm mới được dựng lên với kết cấu bằng tôn, có dấu hiệu lấn chiếm”, ông Thái cho biết.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm khu vực.

Vụ cháy xảy ra khoảng 7h30 ngày 19/10 tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Theo các nhân chứng, trước khi lửa bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà trọ.

“Chúng tôi phát hiện lửa bùng lên ở dãy nhà trọ tự phát của bà Mai. Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài”, một nhân chứng kể lại.

Hiện trường vụ cháy là dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan sang các vực bên cạnh.

Người dân vội di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng. “ May mắn là thời điểm cháy nhiều người đã đi làm” , một nhân chứng cho biết.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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