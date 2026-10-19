Từ 5/10/2026, người nuôi 2 con có thể nhận trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng: Cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, người nuôi 2 con đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với tổng mức 1.080.000 đồng.

Câu 1: Để nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho mỗi con, người đơn thân cần đáp ứng điều kiện kinh tế nào?

A. Thu nhập bình quân dưới mức lương tối thiểu vùng

B. Mới bị mất việc làm hoặc chưa có thu nhập ổn định

C. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định ✔

D. Cư trú tại địa bàn thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Giải thích:

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, điều kiện tiên quyết để người đơn thân nhận trợ cấp xã hội nuôi con là phải thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. Mức trợ cấp là 540.000 đồng/tháng cho mỗi người con. Do đó, trường hợp trực tiếp nuôi 2 con sẽ nhận tổng cộng 1.080.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: C. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định

Câu 2: Trong chính sách hỗ trợ người đơn thân nghèo, độ tuổi của con được quy định thế nào?

A. Áp dụng cho con dưới 06 tuổi

B. Áp dụng cho con dưới 10 tuổi

C. Áp dụng cho con dưới 16 tuổi ✔

D. Áp dụng cho con dưới 18 tuổi

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đơn thân thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo được nhận trợ cấp khi trực tiếp nuôi con dưới 16 tuổi. Khái niệm đơn thân gồm người chưa kết hôn, có vợ/chồng đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích. Độ tuổi của con là căn cứ trực tiếp để tính tiền trợ cấp hằng tháng.

Đáp án đúng là: C. Áp dụng cho con dưới 16 tuổi

Từ 5.10.2026, người đơn thân thuộc hộ nghèo, cận nghèo nuôi con dưới 16 tuổi được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho mỗi con. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Khi con đủ 16 tuổi, người đơn thân nghèo được tiếp tục nhận trợ cấp trong trường hợp nào?

A. Con tham gia các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn

B. Con học liên tục phổ thông, nghề hoặc đại học VB1 ✔

C. Con nghỉ học ở nhà phụ giúp kinh tế gia đình

D. Con đang học lại do bị gián đoạn trước đó

Giải thích:

Người đơn thân nghèo tiếp tục được nhận trợ cấp nếu con dù đủ 16 tuổi nhưng vẫn đi học liên tục không bị gián đoạn. Các chương trình học hợp lệ gồm giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc đại học văn bằng thứ nhất. Thời gian hưởng kéo dài đến khi con kết thúc khóa học.

Đáp án đúng là: B. Con học liên tục phổ thông, nghề hoặc đại học VB1

Câu 4: Mức chuẩn trợ cấp 540.000 đồng/tháng được áp dụng tính hưởng bắt đầu từ thời điểm nào?

A. Bắt đầu tính hưởng từ ngày 01/01/2026

B. Bắt đầu tính hưởng từ ngày 01/07/2026 ✔

C. Bắt đầu tính hưởng từ ngày 05/10/2026

D. Bắt đầu tính hưởng từ ngày 01/01/2027

Giải thích:

Mặc dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng đã được áp dụng tính hưởng từ ngày 01/07/2026. Do đó, các trường hợp thuộc diện điều chỉnh sang mức hỗ trợ mới sẽ được cơ quan nhà nước truy lĩnh đầy đủ phần tiền chênh lệch.

Đáp án đúng là: B. Bắt đầu tính hưởng từ ngày 01/07/2026

Câu 5: Trợ cấp xã hội hằng tháng cho người đơn thân nghèo sẽ bị tạm dừng chi trả khi nào?

A. Chuyển chỗ ở hiện tại sang địa bàn xã khác

B. Bắt đầu tìm được một công việc bán thời gian

C. Không nhận tiền trợ cấp liên tục từ 03 tháng trở lên ✔

D. Con chuyển tiếp sang một cơ sở giáo dục khác

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trợ cấp hằng tháng bị tạm dừng nếu người hưởng không nhận tiền liên tục từ 3 tháng trở lên, hoặc không chấp hành yêu cầu rà soát lại điều kiện hưởng. Nếu sau rà soát vẫn đủ điều kiện, người hưởng được tiếp tục nhận tiền tính từ thời điểm bị tạm dừng.

Đáp án đúng là: C. Không nhận tiền trợ cấp liên tục từ 03 tháng trở lên

Nguyệt Phạm