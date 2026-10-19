Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an kiểm tra 50 người ở công ty golf

| | Xã hội

Công an chủ động rà soát, test chất ma túy cho nhân viên Công ty Cổ phần Golf.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm test ma túy diện rộng tại các khu công nghiệp, các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hồi đầu tháng 10, Công an phường Nguyễn Úy phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Golf ... đã tổ chức tiến hành kiểm tra và test chất ma túy cho gần 50 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty.

Tại buổi làm việc, bán bộ, chiến sĩ Công an phường Nguyễn Úy đã giải thích rõ mục đích của đợt kiểm tra để người lao động nhận thức rõ sự cần thiết của việc test ma túy và tiến hành thực hiện quy trình lấy mẫu theo quy định.

Kết quả kiểm tra rất tích cực cho thấy 100% nhân viên công ty được kiểm tra đều có kết quả âm tính với các chất ma túy được sàng lọc bằng test nhanh. Qua đó góp phần đánh giá tình hình thực tế tại cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trong môi trường lao động; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoạt động kiểm tra, test nhanh ma túy tại doanh nghiệp là một trong những giải pháp nhằm chủ động nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa; góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Ninh Bình

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an đề nghị 448 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 448 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về

Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về Nổi bật

CSGT dự kiến gửi thông báo phạt nguội qua VNeTraffic, có thể nộp phạt qua QR

CSGT dự kiến gửi thông báo phạt nguội qua VNeTraffic, có thể nộp phạt qua QR

07:09 , 19/10/2026
30 vụ UAV xâm phạm vùng cấm bay, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

30 vụ UAV xâm phạm vùng cấm bay, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

06:51 , 19/10/2026
Top 3 con giáp may mắn nhất ngày 19/10: Tài lộc khởi sắc, công việc có tín hiệu vui

Top 3 con giáp may mắn nhất ngày 19/10: Tài lộc khởi sắc, công việc có tín hiệu vui

06:13 , 19/10/2026
Bắt Trần Thanh Tùng SN 1996

Bắt Trần Thanh Tùng SN 1996

21:44 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên