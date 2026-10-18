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Bắt Trần Thanh Tùng SN 1996

| | Xã hội

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Tùng.

Công an TP Đà Nẵng ngày 18/10/2026 cho biết, ngày 5/8/2026, Công an xã Tam Xuân tiếp nhận tin báo của ông N.V.P. (sinh năm 1999, trú thôn Bích Tân, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản tại nhà riêng gồm 01 máy bơm nước, 01 máy cắt sắt bàn hiệu TOTAL và 01 máy cân mực laser hiệu BORKA.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Xuân đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết, thu thập chứng cứ, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức đấu tranh làm rõ vụ việc.

Qua đó, xác định Trần Thanh Tùng (1996, trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tùng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đáng chú ý, Tùng có 04 tiền án, 01 tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có 03 tiền án chưa được xóa án tích; vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025 nhưng tiếp tục bị xác định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Điều tra viên trung cấp là Trưởng Công an xã Tam Xuân đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Tùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Xuân khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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