Vũ Thành Đạt SN 1989 ra đầu thú

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 18/10/2026 cho biết, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiếp nhận đối tượng Vũ Thành Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hà My, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đến đầu thú. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2018 đến ngày 15/4/2018, Vũ Thành Đạt cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương. Các đối tượng khác có liên quan đã bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố và được Tòa án xét xử theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Thành Đạt - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 13/9/2023, Vũ Thành Đạt từng ra đầu thú và được phục hồi điều tra. Tuy nhiên, ngày 02/5/2024, trong thời gian đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Đạt bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sau đó phục hồi điều tra đối với vụ án, bị can và ra quyết định truy nã đối với Đạt theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp đến gia đình để thuyết phục người thân liên hệ, động viên Đạt sớm ra đầu thú, chấp hành quy định của pháp luật và có cơ hội được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 15/10/2026, Vũ Thành Đạt đã đến cơ quan Công an đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đối tượng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiếp tục giải quyết vụ án.