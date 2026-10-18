Công an đề nghị 448 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 448 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.
- 16-10-2026Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiếm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 16-10-2026Công an đề nghị 619 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 13-10-2026Công an đề nghị 576 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 13-10-2026CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 12-10-2026Hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Ngày 18/10/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Theo đó, từ ngày 5/10/2026 đến ngày 11/10/2026, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 448 trường hợp chạy quá tốc độ.
Phòng CSGT tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Cách tra cứu phạt nguội năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:
Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168
vietnamdaily