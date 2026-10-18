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Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung, công an phát hiện gì trên sân thượng?

| | Xã hội

Tại thời điểm khám xét, công an phát hiện 03 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên sân thượng căn nhà, trong đó có chủ tài khoản “Sơn Thụy Khuê”.

Ngày 17/10, Công an phường Cửa Nam cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, tạm giữ 22 đối tượng, thu giữ hơn 25 gam ma túy đá.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Cửa Nam phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,459 gam Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Việt (sinh năm 1977, trú tại P2A2 Tập thể Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét chỗ ở của Việt, lực lượng Công an thu giữ thêm 0,155 gam Methamphetamine và dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng liên quan trong vụ án bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989, trú tại 209 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) là đối tượng có liên quan.

Tối 1/10, Công an phường Cửa Nam đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhung, phát hiện 03 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên sân thượng căn nhà, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1972, trú tại 127D Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, TP Hà Nội, có 03 tiền án).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 24,864 gam ma túy đá cùng các vật chứng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (ở giữa) cùng một số đối tượng liên quan tại thời điểm lực lượng Công an kiểm tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Quốc Hưng là chủ tài khoản “Sơn Thụy Khuê”, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Đối tượng thường xuyên livestream, đăng tải các nội dung thể hiện lối sống lệch chuẩn.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Quốc Hưng cùng Dương Ngọc Huyền (SN 1996, ở số 11 ngõ 5 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp Công an phường Cửa Nam mở rộng điều tra, làm rõ 22 đối tượng liên quan có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Một số đối tượng đã có tiền án; các đối tượng còn sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư thuê theo ngày làm nơi giao dịch, sử dụng ma túy và tài khoản ngân hàng của người thân để nhận tiền liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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