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Nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to trong 2 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Do tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch đông, khu vực Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác trong 2 ngày 21-22/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau nhiều ngày nắng hanh, từ ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to do tác động của đợt không khí lạnh lệch về phía đông.

Đến ngày 25/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh có cường độ mạnh hơn khiến nhiệt giảm, tình trạng nắng hanh kéo dài nhiều ngày sẽ chấm dứt.

Nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to trong 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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