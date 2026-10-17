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Ra quyết định khởi tố Hoàng Thị Hương SN 1991

| | Xã hội

Hoàng Thị Hương bị cáo buộc có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương (sinh năm 1991, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/10/2026, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự tại khu vực Quốc lộ 70B.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ông H.Q.Đ., Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, nắm bắt tình hình. Tại đây, ông Đ. phát hiện Hoàng Thị Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (sinh năm 1994, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ).

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Hình ảnh vụ việc trích xuất từ camera (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Mặc dù được nhiều người dân có mặt can ngăn, Hương vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông H.Q.Đ.

Trước diễn biến vụ việc, ông H.Q.Đ. đã kịp thời báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan.

Ngày 13/10, Hoàng Thị Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi của mình.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Hoàng Thị Hương đã gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân xung quanh và gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B.

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Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Thị Hương (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của những hành vi nóng nảy, thiếu kiềm chế, sử dụng lời nói xúc phạm, gây gổ, xô xát nơi công cộng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp phù hợp, không để những bất đồng cá nhân trở thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của cộng đồng.

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Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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