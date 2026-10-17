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Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

| | Xã hội

Hình ảnh khay cơm bán trú gồm cơm trắng, canh rau muống, muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 (Phú Thọ) gây tranh luận trên mạng xã hội. UBND xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội ngày 15/10, khay cơm inox được cho là của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, phân hiệu Tử Du, gồm một phần cơm trắng, bát canh rau muống, ít muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan đóng gói. Hình ảnh thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, trong đó có ý kiến bày tỏ lo ngại về chất lượng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của học sinh tiểu học.

Khay cơm inox được cho là của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, phân hiệu Tử Du lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: ĐN

Báo cáo ngày 16/10/2026 của UBND xã Lập Thạch cho hay, qua xác minh ban đầu, hình ảnh lan truyền là suất ăn bán trú ngày 16/9. Đối chiếu sổ lưu mẫu thức ăn, thực đơn hôm đó gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.

Về mức thu, nhà trường chưa tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2026-2027. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu gửi con ăn bán trú, trường đã thống nhất tạm thu theo mức của năm học trước là 19.000 đồng/suất. Trong đó, tiền ăn là 17.800 đồng, chi phí chất đốt và các khoản khác là 1.200 đồng/suất.

Theo báo cáo của UBND xã Lập Thạch, nhà trường có hợp đồng cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước và hồ sơ lưu mẫu thức ăn. Bếp ăn được xác định bảo đảm quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc ngộ độc thực phẩm.

Trước sự việc, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã tiếp tục làm việc với ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh để làm rõ, báo cáo trước ngày 20/10.

UBND xã đồng thời yêu cầu ban giám hiệu và bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nhà trường phải cung cấp hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày lên nhóm Zalo hoặc kênh liên lạc của các lớp để phụ huynh theo dõi, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngoài ra, UBND xã đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý bán trú và truyền thông học đường cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn.

Được biết, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo UBND xã Lập Thạch kiểm tra, làm rõ sự việc và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan.

Theo Đức Anh

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