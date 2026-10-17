Khay cơm bán trú có muối lạc, 2 miếng thịt viên: Hé lộ mức giá 1 suất ăn

Theo thông tin ban đầu thì vào ngày 15/10, trên mạng xã hội có đăng tải bài viết kèm hình ảnh chụp khay ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du (xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Theo nội dung phản ánh thì Khay cơm bán trú chỉ có ít muối lạc, 2 miếng thịt viên. Người viết đề nghị đánh giá chất lượng suất ăn bán trú của học sinh.

Tuổi Trẻ thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lập Thạch đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp làm việc, xác minh tại nhà trường. Kết quả, nhà trường có đầy đủ hợp đồng cung cấp thực phẩm với đơn vị cung cấp, có sổ kiểm thực 3 bước, hồ sơ lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Thực đơn tuần được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường và thông báo tới phụ huynh. Liên quan tới bức ảnh đang lan truyền mạng xã hội, bước đầu theo báo cáo của nhà trường và hồ sơ lưu trữ, hình ảnh được đăng tải là bữa ăn của nhà trường ngày 16/9 - thời điểm đầu năm học. Hiện tại, bữa ăn của học sinh đã được cải thiện. Tại sổ lưu mẫu thức ăn ngày 16/9 gồm có cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống, bánh bông lan.

Hình ảnh suất ăn bán trú lan truyền trên mạng xã hội thời gian này. (Ảnh: Mạng xã hội)

Ngày 17/10, thông tin thêm trên VietNamNet, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch khẳng định, học sinh tại trường Tiểu học Lập Thạch I vẫn ăn bán trú tại trường bình thường và UBND xã đã có báo cáo làm rõ vụ việc gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở GD-ĐT.

Ông Tuấn Anh cho biết, sau phản ánh, địa phương yêu cầu nhà trường công khai hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày, bên cạnh việc thông báo thực đơn.

VietNamNet dẫn báo cáo của xã Lập Thạch cho biết, nhà trường chưa tổ chức hội nghị phụ huynh năm học 2026-2027. Tuy nhiên, do nhu cầu ăn bán trú của học sinh, trường thống nhất mức thu theo năm học trước là 19.000 đồng/suất. Trong đó, tiền ăn là 17.800 đồng; chất đốt và chi phí khác là 1.200 đồng.

Đại diện UBND xã Lập Thạch thông tin thêm, nhà trường mua thực phẩm về tự chế biến, không mua suất ăn nấu sẵn. Địa phương đang xây dựng phương án lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn.

UBND xã cũng yêu cầu ban giám hiệu, bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao phối hợp với Công an xã làm việc với nhà trường, phụ huynh, báo cáo UBND xã trước ngày 20/10.