Bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Biên SN 1995 vào tối 13/10/2026

Cụ thể, vào tối 13/10/2026, tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Khánh, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án, bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Biên (SN 1995, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Tấn Biên thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2026, các trinh sát xác định Nguyễn Tấn Biên đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 11204 ngày 14/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong quá trình lẩn trốn, Biên liên tục thay đổi địa điểm giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh những địa điểm nghi vấn, đồng thời vận động gia đình phối hợp cung cấp thông tin. Các tổ trinh sát cũng tăng cường nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng và những người có liên quan trên địa bàn Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ ngày 13/10/2026, phát hiện Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lực lượng trinh sát lập tức triển khai phương án, khống chế và bắt giữ đối tượng, kết thúc quá trình truy tìm sau nhiều ngày kiên trì xác minh.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, kiên trì, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng với Công an các địa phương trong công tác rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.