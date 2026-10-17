Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Biên SN 1995 vào tối 13/10/2026

| | Xã hội

Sau thời gian lẩn trốn, liên tục thay đổi địa điểm giữa Quảng Ngãi và Đà Nẵng, Nguyễn Tấn Biên (SN 1995, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt.

Cụ thể, vào tối 13/10/2026, tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Khánh, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án, bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Biên (SN 1995, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Biên SN 1995 vào tối 13/10/2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tấn Biên thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2026, các trinh sát xác định Nguyễn Tấn Biên đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 11204 ngày 14/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong quá trình lẩn trốn, Biên liên tục thay đổi địa điểm giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh những địa điểm nghi vấn, đồng thời vận động gia đình phối hợp cung cấp thông tin. Các tổ trinh sát cũng tăng cường nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng và những người có liên quan trên địa bàn Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ ngày 13/10/2026, phát hiện Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lực lượng trinh sát lập tức triển khai phương án, khống chế và bắt giữ đối tượng, kết thúc quá trình truy tìm sau nhiều ngày kiên trì xác minh.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, kiên trì, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng với Công an các địa phương trong công tác rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.

Theo Công an TP Đà Nẵng

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 5/10/2026, người từ đủ 16 tuổi đang đi học được nhận 810.000 đồng/tháng: Những ai đủ điều kiện?

Từ 5/10/2026, người từ đủ 16 tuổi đang đi học được nhận 810.000 đồng/tháng: Những ai đủ điều kiện? Nổi bật

Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế trên cả nước chú ý thông báo từ BHXH Việt Nam

Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế trên cả nước chú ý thông báo từ BHXH Việt Nam Nổi bật

XSMN 17/10 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10

XSMN 17/10 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10

17:39 , 17/10/2026
Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

16:59 , 17/10/2026
Khói đen cuồn cuộn từ cơ sở massage 3 tầng ở TP.HCM, người dân kể lại những phút đầu xảy ra hỏa hoạn

Khói đen cuồn cuộn từ cơ sở massage 3 tầng ở TP.HCM, người dân kể lại những phút đầu xảy ra hỏa hoạn

16:40 , 17/10/2026
Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

16:19 , 17/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên