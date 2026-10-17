'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.

TIN MỚI Nằm trong dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 có tổng kinh phí đầu tư gần 673 tỷ đồng, công trình Chiếc nhẫn vì hòa bình đang đi đến những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với thiết kế độc đáo "chiếc nhẫn vì hòa bình" nằm giữa hồ công viên xung quanh là những mảng xanh tạo nên điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm, ngay cạnh sân bay Đà Nẵng. Bên trong công trình đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Công trình được kỳ vọng tạo nên không gian văn hóa - sinh thái độc đáo, hiện đại giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Một không gian kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và thiết kế hiện đại đang dần hình thành. "Chiếc nhẫn vì hòa bình" uốn lượn mềm mại ôm trọn một phần lòng hồ trung tâm Công viên 29 Tháng 3. Từ năm 2019, phương án kiến trúc có tên Chiếc nhẫn vì hòa bình đã được Hội đồng tuyển chọn cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29 Tháng 3 trao giải Nhất. Chiếc nhẫn vì hòa bình uốn lượn qua những mảng xanh tại công viên. Công viên 29 Tháng 3 là lõi xanh nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Lối đi bên trong "chiếc nhẫn vì hòa bình" đang dần hoàn thiện. Du khách có thể vãn cảnh ngay giữa lòng hồ công viên 29 Tháng 3 sau khi "chiếc nhẫn vì hòa bình" hoàn thành. "Chiếc nhẫn vì hòa bình" đang dần hoàn thành các khâu cuối cùng theo tiến độ của dự án. Hiện tại công trình vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, chưa mở cửa đón người dân và du khách. Đơn vị thi công đặt các biển khuyến cáo người dân không tự ý đi vào khu vực dự án nhằm bảo đảm an toàn, tránh dẫm phải các vật liệu, dụng cụ xây dựng tại công trường. Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 được triển khai với các hạng mục gồm khối công trình gồm có "chiếc nhẫn vì hòa bình", công trình tại lối vào từ đường Nguyễn Tri Phương, các khu vệ sinh công cộng, các bến thuyền. Hạng mục kiến trúc cảnh quan bao gồm sân chơi ngoài trời, hệ thống phun nước nghệ thuật, sân khấu ngoài trời, sân thể thao, khu thể dục ngoài trời, bãi đỗ xe…