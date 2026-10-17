Hướng dẫn thay đổi thông tin trên VssID - BHXH số

1. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

Bước 1:

Truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam → Đăng nhập → Chọn mục "Thông tin tài khoản".

Bước 2:

Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi → Ghi nhận → Nhập mã OTP đã được gửi qua email.

Bước 3:

Sau khi cập nhật thành công → Đăng xuất và đăng nhập lại VssID để kiểm tra thông tin.

2. THAY ĐỔI SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD)

Bước 1:

Đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam → Vào mục "Thông tin tài khoản" và cập nhật số CCCD mới.

Bước 2:

Kiểm tra email đã đăng ký để nhận hướng dẫn xác minh thông tin.

Đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất, mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND hoặc hộ chiếu); trường hợp đăng ký cho con, mang theo giấy khai sinh của con.

Bước 3:

Sau khi hồ sơ được xác minh và phê duyệt → Số CCCD mới sẽ được cập nhật trên VssID.

3. THAY ĐỔI HỌ TÊN, GIỚI TÍNH, NGÀY SINH

Liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin nhân thân và thực hiện thủ tục cấp lại số BHXH, thẻ BHYT nếu thuộc trường hợp phải cấp lại.

LƯU Ý

✓ Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi yêu cầu.

✓ Quên mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử BHXH? Có thể đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng tài khoản VNeID mức độ 2 để thực hiện thay đổi thông tin.