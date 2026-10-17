Khởi tố Vũ Phương Hoàng Linh SN 1995, công an phát thông báo tìm thêm bị hại

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm thêm bị hại trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại xã Bình Hưng.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can Vũ Phương Hoàng Linh (SN 1995, ngụ phường Diên Hồng) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vụ việc xảy ra vào tháng 6/20226.

Theo cơ quan điều tra, ngoài 2 bị hại dưới 16 tuổi đã được xác định, Linh khai nhận còn quan hệ tình dục với một số người khác. Danh tính và độ tuổi của những người này đang được làm rõ. Cơ quan điều tra cho biết Linh sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ.

Để phục vụ điều tra, công an đề nghị những người là bị hại, dưới 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc, hoặc người đại diện, người giám hộ liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin. Địa chỉ liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP/HCM, số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng, số điện thoại 0971440567.