Vụ nam sinh tại Hải Phòng nghi bị nhóm bạn đánh dẫn tới tử vong: Tạm giữ hình sự một học sinh SN 2010

Tối 16/10, Công an thành phố thông tin về vụ việc xảy ra ở Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 (phường Nam Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng, TP Hải Phòng nhận được thông tin về việc trước đó tại trường Cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1 xảy ra sự việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn (đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng Hải) và nhóm học sinh Lớp 11, Trường Cao đẳng Hàng Hải.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, cơ sở 2, tại phường Nam Đồng (Hải Dương cũ) TP Hải Phòng. Ảnh: Tiền phong Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, cơ sở 2, tại phường Nam Đồng (Hải Dương cũ) TP Hải Phòng. Ảnh: Tiền phong

Lực lượng Công an phường đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc, xác định cháu N.C.H, sinh năm 2010, nơi thường trú tại thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng là học sinh lớp 11 trường cao đẳng Hàng Hải bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Công an phường đã kết hợp với nhà trường và gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đồng thời báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh vụ việc trên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Đỗ Phúc B., sinh năm 2010, nơi cư trú TDP Minh Hoà, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng, học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn là người đánh gây thương tích cho cháu N.C.H.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc B. và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh có liên quan.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hải Phòng