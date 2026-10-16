HTLAND được giao đất đợt 1 làm dự án nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang

Tại Quyết định số 4246/QÐ-UBND ngày 8/10/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang tại phường Hồng Bàng.

Diện tích được giao đợt này là 49.029,1 m² gồm 4.766,0 m² đất nhà ở liền kề (nhà ở thương mại) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 14.565,1 m² đất nhà ở chung cư (nhà ở xã hội) chủ đầu tư dự án được miễn tiền sử dụng đất; 29.698,0 m² đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất (theo thời hạn hoạt động dự án nêu tại Văn bản số 1561/UBND-XDCT ngày 18/7/2026 của UBND TP Hải Phòng).

Trước đó, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của UBND TP Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hải Phòng

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land được thành lập tháng 3/2025 có trụ sở tại phố Thụy Khuê, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ công ty 50 tỷ đồng do ông Phạm Mạnh Hùng góp 96%, ông Nguyễn Viết Thông và Nguyễn Bá Cường mỗi người góp 2%. Trong đó, ông Nguyễn Bá Cường giữ chức Tổng giám đốc.

Đến tháng 8/2025, ông Nguyễn Viết Thông thay ông Nguyễn Bá Cường giữ chức Tổng giám đốc. Tháng 12 cùng năm, doanh nghiệp có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Cập nhật đến tháng 4/2026, ông Phạm Mạnh Hùng thay ông Nguyễn Viết Thông giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật.

Được biết, ông Phạm Mạnh Hùng còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư H&T Holdings, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T.

Trong đó, Công ty Cổ phần đầu tư H&T Holdings hồi tháng 9/2023 ký kết với hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk tại dự án Khu đô thị dân cư Km7, tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột cũ tỉnh Đắk Lắk.