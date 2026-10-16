Thủ tục mua lại nhà ở xã hội trong thời hạn 5 năm

Thửa đất của căn hộ chung cư nhà ở xã hội ông Long định mua hiện tại được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, tầng hầm và tầng 1 (kiot bán hàng) cũng thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư. Các căn hộ chung cư nhà ở xã hội được xây dựng bắt đầu từ tầng 3.

Ông Long hỏi, khi nhận chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội ông có cần được sự đồng ý của chủ đầu tư không (do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ đầu tư)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023 quy định:

"đ) Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế".

Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

"2. Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo quy định sau:

a) Người mua lại nhà ở xã hội phải có các giấy tờ xác nhận về đối tượng và điều kiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an và nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để xác định đúng đối tượng, điều kiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

b) Người bán lại phải làm thủ tục thanh lý Hợp đồng với chủ đầu tư dự án (nếu có). Việc bán lại thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 89 của Luật Nhà ở và quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai".

Các nội dung liên quan đến Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, đề nghị ông liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.