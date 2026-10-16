Bắc Ninh thanh tra 2 dự án nhà ở xã hội

Thanh tra TP.Bắc Ninh mới đây đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 448/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 và Quyết định thanh tra số 449/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 của Chánh Thanh tra TP.

Tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Vượng đã công bố toàn văn Quyết định số 448/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 của Chánh Thanh tra TP về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các nội dung khác có liên quan tại Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Từ Sơn; Quyết định số 449/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan khi thực hiện hai dự án thuê đất trên địa bàn TP.Bắc Ninh.

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến nay; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc trực tiếp tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ được Nhà nước quy định).

Cũng tại hội nghị, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông báo lịch làm việc cụ thể đến các đối tượng thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra TP.Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối, cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Đối với Đoàn thanh tra, ông Trần Vượng yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, nội dung và phạm vi thanh tra đã được phê duyệt; chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và các quy định pháp luật. Quá trình thanh tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lý những vi phạm (nếu có).

Đồng thời, hoạt động thanh tra phải đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.