Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Ninh thanh tra 2 dự án nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Thanh tra TP.Bắc Ninh thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính,... tại Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Từ Sơn.

Thanh tra TP.Bắc Ninh mới đây đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 448/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 và Quyết định thanh tra số 449/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 của Chánh Thanh tra TP.

Tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Vượng đã công bố toàn văn Quyết định số 448/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 của Chánh Thanh tra TP về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các nội dung khác có liên quan tại Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Từ Sơn; Quyết định số 449/QĐ-TTTP.NV9 ngày 7/10/2026 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan khi thực hiện hai dự án thuê đất trên địa bàn TP.Bắc Ninh.

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến nay; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc trực tiếp tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ được Nhà nước quy định).

Cũng tại hội nghị, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông báo lịch làm việc cụ thể đến các đối tượng thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra TP.Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối, cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Đối với Đoàn thanh tra, ông Trần Vượng yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, nội dung và phạm vi thanh tra đã được phê duyệt; chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và các quy định pháp luật. Quá trình thanh tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lý những vi phạm (nếu có).

Đồng thời, hoạt động thanh tra phải đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án sinh thái 16.000 tỷ đồng của Ecopark tại tỉnh sát vách Hà Nội có chuyển động mới

Siêu dự án sinh thái 16.000 tỷ đồng của Ecopark tại tỉnh sát vách Hà Nội có chuyển động mới Nổi bật

Huy động hơn 104.000 tỷ đồng để xây một nhà ga mới tại siêu sân bay rộng gần gấp 13 lần Nội Bài, tương lai có thể đón 100 triệu khách mỗi năm

Huy động hơn 104.000 tỷ đồng để xây một nhà ga mới tại siêu sân bay rộng gần gấp 13 lần Nội Bài, tương lai có thể đón 100 triệu khách mỗi năm Nổi bật

Biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh 'cập bến' sau hành trình di dời 200m

Biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh 'cập bến' sau hành trình di dời 200m

10:08 , 16/10/2026
Nghịch lý căn hộ Hà Nội: Thu nhập người dân tăng 9%/năm nhưng giá căn hộ sơ cấp tăng tới 25%/năm

Nghịch lý căn hộ Hà Nội: Thu nhập người dân tăng 9%/năm nhưng giá căn hộ sơ cấp tăng tới 25%/năm

10:02 , 16/10/2026
Thực hư giá nhà tại TP.HCM giảm 20-30%

Thực hư giá nhà tại TP.HCM giảm 20-30%

09:50 , 16/10/2026
Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, bắt đầu lai dắt về sông Sài Gòn

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, bắt đầu lai dắt về sông Sài Gòn

09:47 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên