Siêu dự án sinh thái 16.000 tỷ đồng của Ecopark tại tỉnh sát vách Hà Nội có chuyển động mới

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư. Chủ dự án là Công ty cổ phần đầu tư Eco Hoa Lư, địa điểm thực hiện tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 505 ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình trước đây, dự án có quy mô khoảng 163 ha.

Sau đó, theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 8/9/2026 của UBND phường Hoa Lư về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực phát triển đô thị về phía Đông đô thị Ninh Bình, quy mô diện tích thực hiện dự án được điều chỉnh còn khoảng 159,9 ha.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch phân khu khu 1-1, khu 1-3 và xây dựng tuyến đường nối Hoa Lư với trục dọc 07 (TD07). Trong khi đó, diện tích đất được xem xét trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là 159,9 ha, gồm đất nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, cây xanh chuyên dụng, cây xanh sử dụng hạn chế, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và đường giao thông theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Theo nội dung báo cáo được thẩm định, các hoạt động chính của dự án gồm san nền, giải phóng mặt bằng; xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình nhà ở và dịch vụ thương mại; phân lô tái định cư. Khi đi vào vận hành, khu đô thị sẽ phát sinh các hoạt động sinh hoạt của cư dân, kinh doanh dịch vụ, vận hành trường học, trạm y tế và bảo trì hệ thống hạ tầng, cây xanh, mặt nước.

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường cũng phát sinh nước thải và rác thải sinh hoạt. Đây là những nguồn tác động môi trường được xác định trong giai đoạn xây dựng, bên cạnh các vấn đề liên quan đến san lấp mặt bằng và thi công công trình.

Bên cạnh đó, dự án có các hạng mục không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường lần này, gồm hoạt động xây dựng nhà ở tái định cư và hoạt động khai thác vật liệu xây dựng.

Việc UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường xác lập các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo phụ lục kèm quyết định. Đây là cơ sở để xác định những vấn đề môi trường cần được kiểm soát trong quá trình triển khai và vận hành khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư. Liên danh được lựa chọn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty TNHH MTV Thương mại Minh Anh.

Theo phương án đầu tư được công bố, dự án có tổng mức đầu tư gần 16.443 tỷ đồng, quy mô khoảng 163 ha. Khu đất dự án trước đây thuộc địa bàn phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang, thành phố Hoa Lư; hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, gồm đất trồng lúa, cây ăn quả và hoa màu. Tại thời điểm thông tin được công bố, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện.

Về quy mô phát triển, dự án dự kiến cung cấp tổng cộng 7.661 sản phẩm nhà ở, gồm 1.745 căn liền kề cao 4-6 tầng và 459 căn biệt thự cao 3-5 tầng. Ngoài ra, khu đô thị có một tòa chung cư thương mại cao 15 tầng với 1.573 căn hộ và một khối chung cư nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng, quy mô khoảng 3.884 căn hộ.

Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án bố trí quỹ đất cho chung cư hỗn hợp, thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe, lần lượt khoảng 3,5 ha, 2,9 ha và 3,3 ha. Không gian cảnh quan gồm 3,7 ha đất công viên chuyên đề và 16,5 ha mặt nước, cùng các khu cây xanh và hệ thống giao thông nội khu.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 5/2025. Theo kế hoạch, thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện kéo dài 7 năm, từ năm 2025 đến năm 2032.