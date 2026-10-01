Chiều 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng chiều dài khoảng 253km, nhu cầu vốn khoảng một triệu tỷ đồng.

Hợp đồng được ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey). Theo phương thức này, nhà thầu chịu trách nhiệm từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử và bàn giao công trình.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá đây là nhóm dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn. Thành phố lựa chọn hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, đồng thời ghi nhận cam kết của liên danh nhà thầu về việc kiểm soát suất đầu tư theo định hướng không vượt quá 120 triệu USD/km.

Đại diện liên danh Vinhomes - SGC cho biết đã chủ động đặt hệ thống máy móc, thiết bị thi công chuyên biệt, gồm hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM và trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây nhằm phục vụ triển khai các dự án, phấn đấu đưa dự án vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes - SGC.

Trước đó, Vinhomes ký hợp đồng với Alstom, tập đoàn công nghệ đường sắt, để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Mỗi đoàn tàu thế hệ mới được thiết kế gồm 5 toa, hướng tới tối ưu sức chở, hiệu quả vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Về công nghệ, 5 tuyến được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng cho khả năng kết nối, liên thông và vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới. Các thông số kỹ thuật dự kiến gồm khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đặc biệt, việc hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4 cho phép tàu vận hành tự động không người lái theo thiết kế và quy trình an toàn được phê duyệt.

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, việc triển khai các tuyến metro nằm trong định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội dài khoảng 979km. Nếu tính cả đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng, tổng chiều dài hệ thống đạt gần 1.200km. Thành phố hiện khai thác tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy thuộc tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

5 tuyến metro được khởi công vào trung tuần tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành năm 2030 bao gồm;

Tuyến số 1 dài khoảng 59km, kết nối khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị Thư Lâm và sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 dài khoảng 60km, có hướng tuyến từ sân bay Nội Bài qua Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình đến Thượng Phúc hoặc khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Tuyến số 8 dài 64km, kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10 dài 38,7km, đi qua các khu vực Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Tuyến số 14 dài 31,8km, kết nối cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.