Trung Quốc góp công lớn, Việt Nam hoàn thành công trình 1,57 tỷ USD xịn chưa từng có, một bước ngoặt lớn diễn ra vào đúng ngày 4/1 của 10 năm trước

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Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 19/9/2010, tại tỉnh Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Đông Phương (DEC) Trung Quốc bắt tay khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Sau đó, dự án chính thức vận hành thương mại từ tháng 1/2016 nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng của quốc gia, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, là 1 trong 3 nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2025 (Tổng sơ đồ 6), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2007.

Nhà thầu Dongfang Electric Corporation Ltd. (Trung Quốc) đảm nhận vai trò tổng thầu, trong khi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) - đơn vị tư vấn hàng đầu của ngành điện Việt Nam - đảm trách nhiệm vụ tư vấn thiết kế chính cho toàn bộ dự án, bao gồm giai đoạn lập báo cáo quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu, thương thảo hợp đồng, giám sát và quản lý thi công xây dựng.

Nhà máy nằm trên diện tích 641 ha, có 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.245 MW (2x622,5 MW), sản lượng điện sản xuất bình quân hằng năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Tổng mức đầu tư dự án là trên 29.245 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,57 tỷ USD, sử dụng 85% vốn vay thương mại do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc tài trợ và 15% vốn đối ứng của EVN.

Đáng chú ý, đây là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, với công nghệ đốt phù hợp với than antraxit Việt Nam. Nhà máy áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua những thiết bị hiện đại tại thời điểm đó, nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và bảo vệ môi trường.

NMNĐ Duyên Hải 1 là một trong 4 nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có tổng công suất 4.400 MW. Sau khi tổ máy 1 được vận hành ngày 4/1/2016 và tổ máy 2 được vận hành ngày 18/1/2016, nhà máy đã nỗ lực duy trì vận hành ổn định các tổ máy, cung cấp 5,2 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia.

Việc đưa nhà máy vào vận hành có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực phía Nam và miền Tây Nam Bộ - những khu vực hiện đang phụ thuộc vào điện truyền tải từ miền Bắc vào Nam. Nhà máy góp phần bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, liên tục cho miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong trường hợp các nguồn điện chạy khí giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng hệ thống khí. Qua đó, việc đưa vào vận hành các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Nam.

Công ty nhiệt điện Duyên Hải cho biết, NMNĐ Duyên Hải 1 cũng giống như các Nhà máy Nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, đều sử dụng công nghệ đốt than hiện đại. Cùng với đó, nhá máy được đầu tư đầy đủ các thiết bị bảo vệ môi trường, bộ lọc bụi, bộ khử lưu huỳnh trong khí thải đảm bảo các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình vận hành.

Tro xỉ của nhà máy là không độc hại và có khả năng sử dụng trong việc san lấp các công trình xây dựng. Nhờ đó vừa có thể tận dụng tối đa tiềm năng nguồn nguyên liệu sẵn có (tro xỉ) để tái sử dụng sản xuất ra những sản phẩm khác mà chủ yếu là sản xuất các vật liệu xây dựng (Gạch không nung, làm phụ gia sản xuất xi măng, pha trộn bê tông...), và dùng cho san lấp mặt bằng vừa có thể tiến tới hạn chế dung tích sử dụng bãi xỉ, tránh rủi ro tiềm ẩn đến môi trường.