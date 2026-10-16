Lộ diện cực tăng trưởng phía Nam là “địa chỉ vàng”, “điểm hẹn” hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với gần 10.600 dự án, tổng vốn đăng ký trên 102,7 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương 8 tháng của năm 2026 đạt 82 tỷ USD, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Đây là động lực quan trọng để tạo đà để lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tại Đồng Nai, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của thành phố với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc là những đối tác quan trọng, đóng góp thiết thực cho sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm.

Thông tin tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 do Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon cho rằng, Đồng Nai là nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất, linh kiện, phụ tùng, kho vận...

Hàn Quốc hiện chiếm vị trí số 1 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã gắn bó lâu dài và thành công tại đây, qua đó tạo việc làm chất lượng cho hơn 170.000 người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Đồng Nai cũng như quan hệ kinh tế giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ kỳ vọng trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai về các lĩnh vực như: Linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng…

Tuyến đường 25B kết nối sân bay Long Thành với 10 làn xe thông thoáng, hiện đại chạy qua đô thị Nhơn Trạch. Ảnh: Phan Dương

Về phía Đồng Nai, với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics phía Nam, cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác, Đồng Nai có nhiều tiềm năng trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong thời gian tới, thành phố Đồng Nai hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế hàng không, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Hàn Quốc.

Đồng Nai mong muốn thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ gắn với kinh tế hàng không.

Cùng với thu hút đầu tư mới, Đồng Nai khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Đồng Nai mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.