Cận cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Trong số các gói thầu được ưu tiên tăng tốc có gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về nhà ga hành khách ; gói 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; cùng gói 11.5 về nhà để xe.