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Cận cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

| | Bất động sản

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục trọng và hệ thống kỹ thuật được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại cuối năm 2026.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho biết, các đơn vị đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.

Dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai. Đến đầu tháng 9, tổng giá trị thực hiện của 16 gói thầu đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.

Nhiều hạng mục đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm và tích hợp hệ thống. Đây cũng là thời điểm các nhà thầu phải tăng cường phối hợp do nhiều hạng mục có sự liên kết chặt chẽ về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và trình tự thi công.

Trong số các gói thầu được ưu tiên tăng tốc có gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về nhà ga hành khách ; gói 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; cùng gói 11.5 về nhà để xe.

Đáng chú ý, gói 5.10 được ACV đặc biệt tập trung nguồn lực do có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp và liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành nhà ga.

ACV cho biết đang tập trung hoàn thành khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga để bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác. Những khu vực còn lại tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu vận hành.

Đến cuối tháng 9, gói 5.10 đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 83%, hệ thống điện khoảng 94%, thiết bị nhà ga đạt hơn 70%. Phần việc còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, truyền thông và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Do các hệ thống có tính liên kết cao, ACV yêu cầu liên danh nhà thầu Vietur bổ sung nhân lực, tăng cường điều phối và tổ chức thi công theo từng khu vực. Nhà thầu cũng được yêu cầu ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ và mô hình BIM nhằm kiểm soát khối lượng, trình tự thi công và sự giao thoa giữa các hạng mục.

Tại nhà ga hành khách, hệ thống băng chuyền hành lý đã hoàn thành các hạng mục chính. Trong khi đó, hệ thống thang cuốn đang được triển khai những công đoạn cuối cùng trước khi đưa vào vận hành.

Ngoài nhà ga hành khách, nhiều hạng mục quan trọng khác tại sân bay Long Thành cũng đạt khối lượng thực hiện cao.

Gói thầu 4.6 về đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác đạt gần 99% giá trị hợp đồng.

Riêng khu vực sân đỗ đã hoàn thành 100%, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện.

Trong khi đó, gói 4.12 về đường cất hạ cánh số 2, đường lăn và các công trình đồng bộ đạt hơn 81% giá trị hợp đồng. Phần kết cấu chính của đường cất hạ cánh đã hoàn thành, các hạng mục đường lăn, đường công vụ và công trình đồng bộ tiếp tục được triển khai.

Gói 4.9 về hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt gần 98%. Hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thành khoảng 99%, hệ thống điện và điều khiển đạt hơn 99%. Các nhà thầu đang thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử hệ thống.

Đối với gói 4.11 về công trình xử lý nước thải, giá trị thực hiện đạt hơn 91% hợp đồng. Các hạng mục công nghệ, điện, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), phòng cháy chữa cháy đang được hoàn thiện, hướng tới hoàn thành xây dựng và nghiệm thu kỹ thuật hệ thống thiết bị theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trong giai đoạn nước rút, ACV cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực tại công trường, kiểm soát tiến độ theo từng khu vực và mốc công việc, đồng thời đẩy mạnh điều phối giữa các gói thầu.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

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