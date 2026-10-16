Cận cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử
Theo Lương Ý/VTC News |
16-10-2026 - 12:17 PM |
Bất động sản
Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục trọng và hệ thống kỹ thuật được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại cuối năm 2026.
- 15-10-2026
- 16-10-2026
- 16-10-2026
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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