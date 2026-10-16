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Diễn biến mới nhất về loạt dự án của Sun Group đầu tư tại tỉnh rộng nhất miền Tây, nơi sở hữu hòn đảo được ví là "Đảo Ngọc" của Việt Nam

| | Bất động sản

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

Tối 14/10, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp về thu hút đầu tư trên địa bàn và làm việc với Tập đoàn Sun Group nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Các nội dung được đưa ra gồm nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư các dự án đối ứng, đường giao thông Bãi Xếp và giá đất bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, đại diện Sun Group báo cáo những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án đối ứng của dự án BT Trung tâm hội nghị APEC; việc khai thác cát san lấp phục vụ hoạt động lấn biển tại dự án đối ứng; khai thác đá tại mỏ Trà Đuốc Lớn và xác định giá đất bồi thường đối với các dự án đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng.

Diễn biến mới nhất về loạt dự án của Sun Group tại tỉnh rộng nhất miền Tây, nơi được ví là "Đảo Ngọc" của Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tâm hội nghị APEC.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến các công trình, dự án do Sun Group làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công. Các đơn vị cần chủ động phối hợp, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện để dự án được triển khai thông suốt.

Sun Group hiện tham gia phát triển nhiều công trình hạ tầng tại An Giang, gồm nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá, cảng quốc tế An Thới, hệ thống cảng biển, đại lộ Đông - Tây, tuyến ven biển phía Đông và các tuyến đường bộ, đường sắt đô thị LRT.

Tại Phú Quốc, các dự án như mở rộng sân bay, đường ĐT.975, Đại lộ APEC và tuyến LRT kết nối sân bay với Trung tâm hội nghị - triển lãm APEC được định hướng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển và tổ chức sự kiện quốc tế.

Khi các công trình được triển khai đồng bộ, mạng lưới giao thông có thể tăng khả năng kết nối giữa sân bay, trung tâm hội nghị và các khu vực đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ trên đảo.

Diễn biến mới nhất về loạt dự án của Sun Group tại tỉnh rộng nhất miền Tây, nơi được ví là "Đảo Ngọc" của Việt Nam - Ảnh 2.

Thị trấn Hoàng hôn, nam đảo Phú Quốc được ví như tọa độ vàng thu hút khách du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Song song với hạ tầng giao thông, Sun Group phát triển các tổ hợp du lịch tại Phú Quốc. Trong đó, tuyến cáp treo số 2 thuộc quần thể Hòn Thơm có tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, công suất phục vụ khoảng 25.000-28.000 lượt khách mỗi ngày, kết nối ga An Thới với đảo Hòn Thơm và các sản phẩm du lịch trong khu vực như nghỉ dưỡng, bến du thuyền, thủy phi cơ.

Cùng với tuyến cáp treo, cảng quốc tế An Thới được xem là đầu mối phục vụ hoạt động tàu biển và các dịch vụ liên quan. Các điểm đến như thị trấn Hoàng hôn cũng bổ sung sản phẩm tham quan, giải trí tại Nam Phú Quốc.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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