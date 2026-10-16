Ngôi nhà 100m² ngoại thành Hà Nội có phòng ngủ như tổ chim

Ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ, khu vực xung quanh vẫn lưu giữ nhiều nét quen thuộc của làng quê Bắc Bộ như mái ngói, ao làng, ngõ nhỏ và những khu vườn xen giữa nhà dân.

Với diện tích đất hạn chế nhưng nhu cầu sử dụng lớn, bài toán đặt ra là làm sao phát triển không gian theo chiều cao mà vẫn bảo đảm ánh sáng, thông gió và sự gần gũi với cảnh quan.

Thay vì xây kín toàn bộ khu đất, gia chủ dành khoảng 27% diện tích cho những khoảng thoáng. Mặt bằng được tổ chức theo hình chữ L, bao quanh sân trước, vườn giữa và khoảng xanh phía sau. Các khoảng trống tiếp tục được mở rộng theo chiều đứng thông qua thông tầng và ban công, giúp ánh sáng đi sâu vào nhà.

Tầng một dành cho phòng khách, bếp và khu vực ăn uống, kết nối trực tiếp với sân vườn. Tầng lửng bố trí nơi làm việc, học tập và thờ tự. Bốn phòng ngủ được đưa lên tầng hai và tầng ba, tạo sự phân chia giữa không gian sinh hoạt chung và khu vực riêng tư.

Trong đó, phòng ngủ của con trẻ trên tầng ba được tạo hình như một tổ chim. Chi tiết này đem đến một không gian riêng mang tính khám phá, đồng thời tạo điểm nhấn cho hình khối ngôi nhà.

Các khoảng mở chủ yếu hướng Đông Nam để đón gió mát, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của nắng hướng Tây và gió Đông Bắc. Từ tầng tum, gia đình có thể nhìn ra khoảng xanh và ao làng Đa Phúc.

Một đặc điểm khác là hệ mái ngói đỏ được bố trí ở nhiều cao độ, giúp công trình bốn tầng bớt cảm giác đồ sộ khi đặt giữa khu dân cư. Gỗ tự nhiên, gạch đất nung, đá tổ ong và gạch gốm cũng được sử dụng để tạo sự gần gũi với kiến trúc địa phương.

Hoàn thành năm 2025, ngôi nhà có tổng diện tích sàn 400m². Dù đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện đại, công trình vẫn giữ những yếu tố quen thuộc của nhà ở Bắc Bộ như sân, vườn, mái ngói và các khoảng chuyển tiếp giữa trong và ngoài nhà.