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Công an Bắc Ninh khởi tố 5 vụ án, bắt giam 8 bị can chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường

| | Bất động sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa khởi tố 5 vụ án, đồng thời khởi tố 10 bị can về tội 'Giả mạo trong công tác' để điều tra về hành vi can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch các thông số môi trường. Trong 10 bị can bị khởi tố, có 8 trường hợp bị bắt tạm giam, hai trường hợp còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là kết quả của quá trình phối hợp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 5 công ty, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH (phường Kinh Bắc); Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt (cùng ở phường Bắc Giang) và Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam (phường Kinh Bắc).

Các đối tượng bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế.

Việc chỉnh sửa được thực hiện trực tiếp trên phiếu kết quả hoặc thông qua phần mềm quản lý Xalab. Hoạt động vi phạm được tổ chức với sự phân công chặt chẽ từ trên xuống dưới.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, các đối tượng còn tìm cách tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng

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