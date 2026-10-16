Một phường được TP.HCM 'thưởng nóng' công trình 200 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội tại phường An Lạc. (Ảnh: Trần Chung)

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng của năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu diễn ra sáng 15/10, TP.HCM đã khen thưởng nhiều tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong đó, 4 phường gồm: An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được thưởng bằng các công trình cụ thể vì có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công quý III/2026.

Với thành tích giải ngân được khoảng 85% trong tổng số 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng - cao nhất trong các địa phương.

3 phường còn lại là Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An, mỗi địa phương được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng vì có thành tích giải ngân xuất sắc.

Chiều ngày 15/10, xác nhận thông tin và cập nhật với phóng viên về số liệu, đại diện phường An Lạc cho biết, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026 của phường là 1.425 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 15/10 tại An Lạc là gần 1.231 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 86,4%.

Tổng khối lượng đã thực hiện, đang trình điều hoà vốn để giải ngân là 55,76 tỷ đồng. Sau khi được điều chỉnh nội bộ, nếu cộng thêm con số này, sẽ nâng mức giải ngân lên hơn 1.286 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế giải ngân sau khi điều chỉnh nội bộ của phường An Lạc sẽ đạt tới 90,29%.

Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo phường An Lạc cho biết, có một số thuận lợi như sau:

Thứ nhất , về tổ chức bộ máy và nhân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc được kế thừa từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân trước đây.

Do đó, bộ máy cơ bản được duy trì ổn định, đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, đặc biệt là đã có quá trình theo dõi, triển khai các dự án trên địa bàn từ trước. Đây là một thuận lợi rất lớn trong giai đoạn chuyển tiếp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại phường.

Thứ hai , về công tác chỉ đạo, điều hành, với lực lượng hiện có, phường đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án, không chỉ theo tháng, theo quý mà còn theo dõi tiến độ từng tuần.

Trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ dự án và tiến độ giải ngân đều được thường xuyên rà soát, cập nhật để kịp thời xử lý.

Đối với những dự án có khó khăn, chưa thể giải ngân theo tiến độ dự kiến, phường cũng chủ động rà soát và linh hoạt điều hòa tiến độ, điều phối nguồn vốn giữa các dự án, nhằm tận dụng tối đa khả năng giải ngân thực tế và bảo đảm tiến độ chung của toàn phường.

Một thuận lợi nữa là việc TP.HCM thực hiện điều hòa vốn nội bộ hằng tháng. Việc này giúp cho địa phương có điều kiện bố trí và sử dụng nguồn vốn sát hơn với thực tế triển khai, thi công của từng dự án, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân.

Bên cạnh đó, việc thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao cho địa phương thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C từ nguồn vốn phân cấp cho phường cũng tạo điều kiện để phường An Lạc chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn trung hạn đã được giao.

Phường An Lạc là địa bàn có quy mô lớn, dân số đông, nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố và có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phát triển đô thị, nhu cầu đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng là rất lớn.

Do đó, bên cạnh việc tiếp tục tập trung thực hiện và giải ngân hiệu quả nguồn vốn đã được giao, phường An Lạc cũng đã đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, có tính kết nối và tạo động lực phát triển cho địa phương.

Trong đó, đối với công trình hạ tầng xã hội: gồm 7 dự án đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố với tổng vốn 2.973 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tổng số phòng học tăng thêm là 307 phòng. Ngoài là 6 dự án khác thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông.

Theo thống kê, khối phường, xã tại TP.HCM được giao khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong 9 tháng qua, các địa phương đóng góp lớn vào kết quả giải ngân chung của thành phố, với tỷ lệ giải ngân trung bình khoảng 72%.

Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 147.000 tỷ đồng, cao nhất trong 34 địa phương trên cả nước, chiếm 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước.

Đến hết ngày 30/9, thành phố đã giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, trong quý IV, TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.000 tỷ đồng.