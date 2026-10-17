Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ công an

Cảnh giác thủ đoạn "tích hợp BHYT" cho con, nhớ "4 không, 1 chủ động"

Mới đây, Cục An ninh mạng, Bộ Công an cảnh báo trên fanpage chính thức về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc "tích hợp BHYT" cho trẻ em.

Theo đó, lợi dụng sự quan tâm của phụ huynh đối với việc tham gia BHYT của học sinh, sinh viên, các đối tượng có thể giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan nhà nước để tiếp cận, khai thác thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Một trong những kịch bản được sử dụng là yêu cầu phụ huynh "cập nhật", "tích hợp" thông tin BHYT cho con trên VNeID, VssID hoặc các nền tảng trực tuyến khác. Từ đó, đối tượng có thể dẫn dụ phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không chủ quan trước các cuộc gọi, tin nhắn bất ngờ liên quan BHYT của con; đồng thời ghi nhớ nguyên tắc "4 không, 01 chủ động" để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Ảnh: BHXH Việt Nam.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo phổ biến liên quan đến BHXH, BHYT

Trước đó, ngày 12/10, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, gần đây, cơ quan công an tại một số địa phương đã phát cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến BHXH, BHYT.

Cụ thể, theo Công an thành phố Cần Thơ, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại đến người dân, tự xưng là cán bộ BHXH khu vực hoặc cán bộ công an phụ trách địa bàn, thông báo người dân nằm trong danh sách cấp thẻ BHYT diện An toàn khu hoặc thuộc diện được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026.

Tiếp đó, các đối tượng đưa ra những lý do cấp bách như "hồ sơ định danh điện tử bị lỗi", "chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID" hoặc "thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp", đồng thời gây áp lực buộc người dân phải xử lý ngay trong ngày để tránh bị mất quyền lợi.

Chúng còn giả vờ hỗ trợ tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, không phải đi lại.

Khi người dân đồng ý, các đối tượng gửi đường liên kết dẫn đến trang web giả mạo cổng dịch vụ công hoặc tệp cài đặt có đuôi .apk, liên tục hối thúc tải về và cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Nếu người dùng cài đặt ứng dụng chứa mã độc và cấp các quyền truy cập nguy hiểm, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, theo dõi thao tác trên màn hình, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền.

Các phần mềm độc hại yêu cầu quyền trợ năng để tự động thao tác và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Tương tự, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan BHXH, công an hoặc cán bộ xã, phường, chủ động gọi điện, kết bạn qua Zalo và nhắn tin thông báo việc khám, chữa bệnh, hưởng chế độ BHXH, BHYT sẽ được liên kết trực tuyến, tích hợp trên ứng dụng VssID mà không cần sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH giấy như trước.

Các đối tượng yêu cầu người dân cập nhật, đồng bộ dữ liệu, xác thực tài khoản ngay trên điện thoại, nếu không sẽ bị gián đoạn quyền lợi.

Sau đó, chúng gửi đường liên kết hoặc mã QR để tải tệp "vssid. apk". Đây là ứng dụng giả mạo VssID, có giao diện, biểu tượng và tên gọi tương tự ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam.

Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu cấp các quyền truy cập nhạy cảm như đọc tin nhắn, danh bạ, điều khiển màn hình từ xa. Qua đó, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP để chiếm đoạt tài sản.