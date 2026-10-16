Phát hiện thi thể mặc áo grab nổi trên hồ Xuân Hương

Chiều 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã trục vớt một thi thể mặc đồng phục grab nổi trên hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h16 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trôi nổi tại khu vực cầu chữ Y trên hồ Xuân Hương nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15h, lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ, bàn giao cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xử lý theo quy định.

Được biết, thi thể mặc đồng phục grab, giới tính và danh tính nạn nhân chưa được xác định. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.