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CSGT dự kiến gửi thông báo phạt nguội qua VNeTraffic, có thể nộp phạt qua QR

| | Xã hội

Sau khi nhận được thông báo vi phạm từ ứng dụng VNeTraffic, chủ xe có thể xác nhận và nộp phạt; nếu không đồng ý, CSGT sẽ tiếp nhận thông tin và xác minh.

Tối 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, căn cứ dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, đơn vị dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử như sau:

Hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm.

CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm…).

CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

Quy trình xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic. (Ảnh: Cục CSGT).

Lúc này chủ xe có 2 lựa chọn: Nếu đồng ý với vi phạm thì sẽ thực hiện xác nhận. Cảnh sát giao thông sau đó sẽ ra quyết định xử phạt và gửi cho người vi phạm thông qua VNeTraffic (bao gồm mã QR nộp phạt).

Người vi phạm sau đó sẽ quét mã QR nộp phạt. Biên lai, kết quả nộp phạt sẽ được đồng bộ tự động về phần mềm xử lý vi phạm để cập nhật, lưu trữ.

Trường hợp không đồng ý vi phạm (thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe…) thì CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Cục CSGT cho biết toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic.

Người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, qua đó hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở công an, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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