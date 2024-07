Đẩy nhanh điều tra các vụ án lớn

Ngày 8-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) trong năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.



Lực lượng CAND trưởng thành, phát triển

Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, nhà nước các chủ trương, đường lối bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các địa bàn, lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, chủ động chuyển đổi trạng thái, nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm mới của các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đóng góp rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Chủ tịch nước đánh giá, những chiến công, thành tích đều thể hiện sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND, từ đó giành được sự tín nhiệm cao của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với toàn lực lượng CAND.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Cùng với đó, chỉnh đốn đội ngũ tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhận được sự tín nhiệm cao của nhân dân.

"Tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác; trước hết là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" - Chủ tịch nước chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

"Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, theo đúng lời Bác Hồ dạy "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc" - Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: Bộ Công an

Trúng thầu hàng ngàn tỉ đồng

Cùng ngày 8-7, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết liên quan đến vụ án Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo") làm chủ tịch Hội đồng quản trị, C03 đã khởi tố 23 bị can về 5 tội danh. Ngoài khởi tố 23 bị can, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm thu giữ một số tài sản tương đối lớn là trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ liên quan. "Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu hồi tài sản tối đa cho nhà nước" - đại tá Phương nói.

Liên quan đến vụ án Công ty Cây xanh Công Minh, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 8-5, A09 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Hiện nay, cơ quan A09 chưa khởi tố bị can nào.

Theo đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, kết quả điều tra đến nay, A09 xác định Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia vào các gói đấu thầu từng giai đoạn, lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư. Sau khi giá thầu được phê duyệt, Công ty Cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các công ty thuộc Công ty Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Kết quả rà soát có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu ở nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Theo đại tá Phương, hiện A09 đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, xác định thiệt hại, đồng thời thu hồi tối đa tài sản của nhà nước. A09 cũng đề nghị các tổ chức cá nhân, chủ động trình báo các tài liệu, hồ sơ liên quan, chủ động khai báo sai phạm liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh để hưởng khoan hồng của pháp luật.