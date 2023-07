Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các công trình giao thông trọng điểm

6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ngãi tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 12.700 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, ước đạt hơn 1,2 tỷ USD. Đáng ghi nhận là xuất khẩu mặt hàng may mặc tăng 21,6%, sản phẩm cơ khí tăng 31%...

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ 16-kỳ họp giữa năm 2023.

Nhiều công trình, dự án lớn, nhất là công trình giao thông được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đó là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường nối từ cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong; cầu Trà Khúc 3…

Tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất và đang tích cực hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy vậy, đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi mới đạt 38,7% so với kế hoạch Trung ương giao. Đây là một nội dung quan trọng được kỳ họp xem xét, tìm cách tháo gỡ để đảm bảo kế hoạch tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, cần nhận diện rõ vì sao tăng trưởng kinh tế của tỉnh có xu hướng chậm lại: “Qua các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: chúng ta có tăng trưởng kinh tế cao song có xu hướng chậm lại. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã có nhiều cải thiện song chưa thực sự như mong muốn, yêu cầu. Công tác bồi thường GPMB vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án. Thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp. Còn rất nhiều việc cần phải làm tốt hơn, thực chất hơn”.