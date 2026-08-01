Đẩy nhanh hoàn thành 29 trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2026

Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7558/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Công văn nêu: Xét báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc; kiên quyết xử lý trách nhiệm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng đối với các Nhà đầu tư chậm tiến độ mà không có chuyển biến tích cực.

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác, phải thường xuyên kiểm tra công tác quản lý vận hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560 trong tháng 8/2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Hậu Giang - Cà Mau Km100+200 để đảm bảo tiến độ dự án.

* Được biết, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và khai thác; 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.