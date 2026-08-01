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Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người nộp thuế có tên trong danh sách được cơ quan thuế nêu cần chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các quyết định được ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1377/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố; đồng thời căn cứ thông báo tiền thuế nợ đã gửi đến từng người nộp thuế.

Theo các quyết định, lý do áp dụng biện pháp cưỡng chế là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cơ quan thuế thông tin, đây là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm xử lý tình trạng chậm nộp, nợ đọng thuế kéo dài, bảo đảm công tác quản lý thuế và thu hồi ngân sách nhà nước.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện phong tỏa tài khoản trong phạm vi số tiền bị cưỡng chế. Người nộp thuế có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của cơ quan thuế.

Dưới đây là danh sách các người nộp thuế bị Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:﻿



Khánh Huy

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