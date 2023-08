Đẩy nhanh tiến độ cao tốc QL45 - Nghi Sơn để thông xe 2/9

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km đi qua tỉnh Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 5.530 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 7/2021, kết nối với cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 (Ninh Bình - Thanh Hóa) tại nút giao Tân Phúc, huyện Nông Cống và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Giai đoạn đầu, cao tốc được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, nền đường 32 m, vận tốc thiết kế 100-120 km/h.

Hình ảnh chụp từ trên cao.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh mùng 2/9. Dự án đang gấp rút hoàn thiện từng giờ, từng ngày để đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng kỹ thuật.

Công nhân, kỹ sư tích cực hoàn thiện các hạng mục.

Đến thời điểm hiện tại, cả 3 gói thầu xây lắp đã cơ bản thảm xong bê tông nhựa mặt đường, mặt cầu. Các nhà thầu đang tiến hành lắp dải phân cách cứng, hộ lan, biển cảnh báo và sơn vạch kẻ đường.

Về tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch đặt ra, đại diện phụ trách gói thầu XL3 cho biết, do khoảng thời gian từ tháng 6 - 11/2022, nguồn đất đắp hầu như không có, phải chờ xin cấp mỏ tận thu để làm. Một nguyên nhân khác đến từ năng lực của nhà thầu khiến dự án chậm tiến độ thi công.

Hình ảnh nước ngập trắng công trường cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn ở nút giao Vạn Thiện và cầu vượt Hồ Yên Mỹ vào tháng 10/2022.

Để giải quyết tình trạng này, Ban quản lý dự án 2 đã họp và quyết định điều chuyển toàn bộ khối lượng móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng và các lớp bê tông nhựa của khoảng 7,68km cho nhà thầu Lizen và nhà thầu 471 thi công tương ứng giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Đồng thời, bổ sung 2 nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Dolaco và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát để thi công toàn bộ khối lượng còn lại của hệ thống ATGT thuộc phần việc của nhà thầu Miền Trung tại gói thầu XL3.

Tại gói thầu XL3, ở giai đoạn cao điểm, nhà thầu đang huy động 80 máy lu, 20 máy đào với số lượng công nhân, kỹ sư hơn 350 người làm 3 ca 4 kíp. Thời gian làm việc xuyên đêm. Đại diện gói thầu XL3 cũng cho biết, dự án đang hoàn thiện để đảm bảo thông xe kỹ thuật như kế hoạch đã đề ra.

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn cùng với Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi thông tuyến sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ (so với đi quốc lộ 1). Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chỉ mất 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay.